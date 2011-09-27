بیمارستان صحرایی در منطقه محروم کاکاوند راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته دفاع مقدس با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان و قائم مقام وزیر بهداشت در استان، جانشین فرماندهی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، فرماندار دلفان و فرمانده بسیج جامعه پزشکی استان نخستین بیمارستان صحرایی در منطقه محروم کاکاوند نورآباد راه اندازی شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان و قائم مقام وزیر بهداشت در استان در این مراسم اظهار داشت: این بیمارستان به همت معاونین بهداشتی، درمان،‌ غذا و دارو و مدیریت دانشگاه و با همکاری بسیج جامعه پزشکی سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان راه اندازی شده است.

اردشیر شیخ آزادی افزود: در این بیمارستان صحرایی بالغ بر 40 پزشک متخصص و فوق تخصص و بیش از 120 پیراپزشک عضو کانون های مختلف بسیج جامعه پزشکی دانشگاه فعالیت دارند.

وی تصریح کرد: این بیمارستان صحرایی با هدف ترویج فرهنگ دفاع مقدس و به یاد دلیرمردی رزمندگان دفاع مقدس و زنده نگه داشتن یاد شهدا و همچنین چشاندن طعم خدمت به محرومین راه اندازی شده تا خدمات پزشکی رایگان در نزدیک ترین محل به محرومین ارائه شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان یادآور شد: بیمارستان صحرایی شهید ولیان با بهره مندی از اتاق عمل جراحی، ICU، بخش بستری و درمانگاه های تخصصی در رشته های جراحی عمومی، اورولوژی، قلب، جراحی اعصاب، اطفال و نوزادان، جراحی زنان و زایمان، داخلی و ... به مردم منطقه محروم هفت چشمه کاکاوند خدمات ارائه می کند.

شیخ آزادی ادامه داد: این بیمارستان ضمن اینکه خدمات درمانی رایگان به مردم ارائه می کند، این اقدام خود تمرینی بای مقابله با بحران های طبیعی نیز خواهد بود.

وی تصریح کرد: خدمات بیمارستان صحرایی شهید ولیان به مدت یک هفته استمرار خواهد داشت.