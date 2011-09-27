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۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۱۹

بیمارستان صحرایی در منطقه محروم کاکاوند راه اندازی شد

بیمارستان صحرایی در منطقه محروم کاکاوند راه اندازی شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: نخستین بیمارستان صحرایی بسیج جامعه پزشکی لرستان در منطقه محروم کاکاوند از توابع شهرستان دلفان راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته دفاع مقدس با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان و قائم مقام وزیر بهداشت در استان، جانشین فرماندهی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، فرماندار دلفان و فرمانده بسیج جامعه پزشکی استان نخستین بیمارستان صحرایی در منطقه محروم کاکاوند نورآباد راه اندازی شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان و قائم مقام وزیر بهداشت در استان در این مراسم اظهار داشت: این بیمارستان به همت معاونین بهداشتی، درمان،‌ غذا و دارو و مدیریت دانشگاه و با همکاری بسیج جامعه پزشکی سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان راه اندازی شده است.

اردشیر شیخ آزادی افزود: در این بیمارستان صحرایی بالغ بر 40 پزشک متخصص و فوق تخصص و بیش از 120 پیراپزشک عضو کانون های مختلف بسیج جامعه پزشکی دانشگاه فعالیت دارند.

وی تصریح کرد: این بیمارستان صحرایی با هدف ترویج فرهنگ دفاع مقدس و به یاد دلیرمردی رزمندگان دفاع مقدس و زنده نگه داشتن یاد شهدا و همچنین چشاندن طعم خدمت به محرومین راه اندازی شده تا خدمات پزشکی رایگان در نزدیک ترین محل به محرومین ارائه شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان یادآور شد: بیمارستان صحرایی شهید ولیان با بهره مندی از اتاق عمل جراحی، ICU، بخش بستری و درمانگاه های تخصصی در رشته های جراحی عمومی، اورولوژی، قلب، جراحی اعصاب، اطفال و نوزادان، جراحی زنان و زایمان، داخلی و ... به مردم منطقه محروم هفت چشمه کاکاوند خدمات ارائه می کند.

شیخ آزادی ادامه داد: این بیمارستان ضمن اینکه خدمات درمانی رایگان به مردم ارائه می کند، این اقدام خود تمرینی بای مقابله با بحران های طبیعی نیز خواهد بود.

وی تصریح کرد: خدمات بیمارستان صحرایی شهید ولیان به مدت یک هفته استمرار خواهد داشت.

کد مطلب 1418263

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