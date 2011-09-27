مجتمع فرهنگی، هنری و سینمایی ستارگان اراک افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی ظهر روز سه شنبه در مراسم افتتاح این مجتمع گفت: فعالیت سینما استقلال اراک پس از 8 سال تعطیلی خواسته به حق مردم، مسئولان و جامعه هنری استان مرکزی بود که با تلاش صورت گرفته از سوی مسئولان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی این مهم محقق و با تغییر کاربری سینما هم اکنون شاهد افتتاح بزرگترین سالن اجتماعات فرهنگی، هنری و سینمایی استان مرکزی با ظرفیت 900 نفر هستیم.

وی ادامه داد: مجتمع فرهنگی، هنری و سینمایی ستارگان اراک طی مدت 8 ماه با تلاش فعالین بخش دولتی و خصوصی تجهیز و آماده بهره برداری شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی گفت: مجتمع فرهنگی، هنری و سینمایی ستارگان اراک با برخورداری از سن بزرگ، اتاق گریم خواهران و برادران، اتاق نور و صدا، اتاق فرمان ضبط و پخش تصویر، اتاق هدایت مراسم برای مجری، اتاق کنترل دوربین های مداربسته و سیستم صوتی سالن انتظار، روشنایی کامل برای اجرای همایش ها با ترکیب نور سفید و زرد و یک ست کامل تصویربرداری با امکانات میکس یا سه دوربین فیلم برداری آماده ارائه خدمات به اصحاب هنر و فرهنگ استان مرکزی است.

مشایخی گفت: مجموعه ستارگان برای اجرای برنامه های فاخر هنری و فرهنگی در خدمت گروه های هنری مختلف نمایش، موسیقی و .... است.

وی افزود: تمامی اقدامات صورت گرفته در راستای بازسازی سینما استقلال و تبدیل آن به مجتمع فرهنگی، هنری و سینمایی ستارگان با مدیریت منابع موجود اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی صورت گرفته و برای تعویض صندلی های سالن و تامین دیگر تجهیزات نیازمند کمک و مساعدت مدیریت ارشد استان مرکزی هستیم.

در حال حاضر 3 مجتمع فرهنگی و هنری آفتاب، آیینه و ستارگان با مالکیت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیریت بخش مردمی در شهر اراک فعال است.