کشتی مهرورزی ایران از بندرعباس عازم سومالی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بزرگترین محموله کمکهای مردمی جمهوری اسلامی ایران بعدازظهر سه شنبه با حضور مصطفی محمد نجار وزیرکشور، ابوالحسن فقیه رئیس جمعیت هلال احمر ایران، کاردان سفارت سومالی در ایران و مقامات استانی از بندرشهید رجایی بندرعباس عازم سومالی شد.

کشتی مهرورزی حامل پنج هزار تن کمکهای مردمی با ارزش ریالی 80 میلیارد ریال شامل هزار تن برنج، 11 هزار تن حبوبات، دو هزار تن تن ماهی، 30 تن تجهیزات پزشکی، هزار و 400 تن تجهیزات امداد و نجات، هزار دست چادر امداد و اقلام خوراکی از جمله روغن نباتی و سایر اقلام به سومالی ارسال شد.

کمکهای ارسالی جمهوری اسلامی ایران در انباری بزرگ در پایتخت سومالی جهت توزیع بین مردم نیازمند و قحطی زده سومالی توزیع خواهد شد.

به گزارش مهر، اولین محموله کمکهای جمهوری اسلامی ایران فروردین ماه امسال به سومالی ارسال شده بود، همچنین 70 نفر در قالب هشت تیم از نیروهای جمعیت هلال احمر ایران به کشور سومالی اعزام شده بودند.