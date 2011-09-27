1500 واحد صنفی متخلف در قم پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلام حیدر حیدری ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران، با تشریح برخوردهای سلبی اداره اماکن عمومی با واحدهای صنفی متخلف توضیح داد: در شش ماهه گذشته بیش از سه هزار و 373 مورد تذکر صنفی، 882 مورد بازدید از مراکز اقامتی - تفریحی، 953 مورد اخذ تعهد، 308 مورد بازدید از تالار ضیافتی و در مجموع هفت هزار و 725 بازدید صنفی در قم انجام شده است.



الزام مانتو فروشی‌ها به رعایت شئونات اسلامی



وی با اشاره به اینکه تاکنون دو تالار به دلایل عدم رعایت مسائل اخلاقی - امنیتی پلمب شده‌اند، اظهار داشت: متأسفانه برخی از اصناف از جمله در برخی مانتو فروشی‌ها استاندارد و مسائل شرعی و شئونات قم رعایت نمی‌شود و شاهد ورود و فروش مانتوهای غیر اسلامی و زننده هستیم که بدون شک بعد از اخطارهای لازم با متخلفان شدیدا برخورد خواهیم کرد.



آرامش اراذل را سلب کرده‌ایم



رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان قم، با اشاره به اینکه طرح مبارزه با اراذل و اوباش در سه مرحله به اجرا درآمده است، گفت: پلیس در سه ماهه اخیر با هرگونه مزاحمت‌های خیابانی، تجاوز به حریم نوامیس، عربده کشی، جرم آشکار، سرقت و... با قاطعیت برخورد کرده و طی این مدت با دستگیری بیش از 160 متهم، 20 مجرم فراری تحویل مقامات قضایی شده است که 40 نفر از افراد دستگیر شده، سابقه‌دار هستند.



وی با تأکید بر اینکه برخورد ماموران اداره اماکن عمومی با متهمان است نه مجرمان، ادامه داد: اعلام آمار دقیق برای متهمان قانونی نیست. اما متأسفانه بیشتر افراد متهم و مجرم در قم اتباع بیگانه و مهاجران هستند و اهل قم کمترین اتهام و دستگیری را دارند.



مبارزه با ماهواره تاریخ مصرف ندارد



حیدری در بخش دیگری از سخنان خود با خبرنگاران، از طرح بزرگ مبارزه با تجهیزات دریافت ماهواره سخن به میان آورد و گفت: مبارزه با مصادیق جرم در قالب طرح و پروژه نمی‌گنجد و پلیس به عنوان چشم بیدار جامعه همیشه با متخلفان و متهمان اجتماعی مبارزه و مقابله می‌کند.



وی از دستگیری بیش از 30 نصاب دریافت کننده ماهواره در چند ماهه گذشته خبر داد و افزود: بیش از 40 درصد از کشفیات دریافت کننده ماهواره از دست نصاب‌ها بوده و همکاری مردم در جمع آوری و پاک سازی شهر از ماهواره مطلوب و قابل ستایش است.



ماهواره یعنی ورود فساد اخلاقی به خانواده



رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان قم، با تأکید بر اینکه تناسب میان فراوانی فساد اخلاقی با فراوانی ماهواره در نقاط مختلف قم، همخوانی دارد، توضیح داد: متأسفانه هر نقطه‌ای از شهر که تعداد ماهواره‌ها بیشتر بوده فساد اخلاقی هم به همان نسبت رشد داشته است.



حیدری با هشدار به خانواده‌ها درباره تبعات شوم رواج ماهواره‌ها، اضافه کرد: خوشبختانه مردم قم به دلیل تعهدات اخلاقی و دینی که دارند، آمار جرم و جنایت در شهر قم بسیار پائین است، ضمن اینکه بر اساس آمارهای مستند از لحاظ رعایت شئونات اسلامی و حجاب و عفاف شهر قم رتبه برگزیده کشور را در اختیار دارد.

