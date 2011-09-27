کفاشیان با سفیر آلمان دیدار کرد/ تغییر داوران دیدار تیم ملی ایران و بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ظهر امروز به همراه مهدی محمدنبی دبیرکل فدراسیون، مرتضی محصص رئیس کمیته آموزش و میرشاد ماجدی نشستی را با "برند اربل" سفیر آلمان و "کلاوس کلوزمایر" مسئول بخش فرهنگی و مطبوعاتی سفارت آلمان در دفترش برگزار کرد.

در این نشست اعضا در مورد بازدید مسئولان و مربیان ایرانی از باشگاه‌های مطرح آلمان و شرکت در دوره‌های آموزشی برگزار شده در سطح فوتبال این کشور و اروپا و همچنین همکاری‌های متقابل بحث و بررسی کردند.

همچنین در پایان این نشست گواهی نامه شرکت در دوره آموزشی Laval-B اروپا - یوفا از سوی برند رابل سفیر آلمان به میرشاد ماجدی اهدا شد.

از سوی دیگر فدراسیون جهانی فوتبال فیفا اسامی کمک داور دوم و داور چهارم دیدار ایران و بحرین در مرحله انتخابی رقابت‌های جام جهانی 2014 برزیل را تغییر داد.

بر این اساس پیتر گرین از استرالیا همچنان داور این دیدار است و رونی کنت آلن از این کشور هم کمک داور نخست این بازی محسوب می‌شود اما در نامه جدید فیفا به فدراسیون فوتبال هاکان اناز از استرالیا به عنوان کمک داور دوم و دلوسی استربر از استرالیا به عنوان داور چهارم در قضاوت این بازی پیتر گرین را همراهی می‌کنند.

زاخاریا جوزف از هند ناظر این بازی بوده و محمد بوسیم از امارات ناظر داوری این مسابقه است که روز نوزدهم مهرماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.