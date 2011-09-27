تعلیق مجوز فعالیت دو موسسه عرضه کننده بین المللی فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه سجادپور به شمقدری آمده است: با عنایت به تخلف در پخش آثار فاقد مجوز پخش خارجی در جشنواره ها و محافل خارجی به استحضار می رساند : مجوز فعالیت موسسات عرضه بین المللی فیلم به مدیر عاملی خانم کتایون شهابی و آقای محمد اطبایی از سوی این اداره کل به تعلیق درآمد. لازم بذکر است اخذ تصمیم نهایی در خصوص ادامه فعالیت موسسات فوق الذکر منوط به نظر شورای نظارت بر چگونگی تأسسیس و فعالیت موسسات عرضه بین المللی فیلم می باشد.