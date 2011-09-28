ارزشهای مشترک ادیان بر سازش و همزیستی تأکید دارند

دکتر فرد دال‌می‌یر استاد فلسفه دانشگاه نتردام آمریکا در مورد نقش ادیان در شکل دهی به مناسبات سازنده میان کشورها در نظام بین‌الملل به خبرنگار مهر گفت: باید توجه داشت تأکید و توجه بر تفاوتها و ارزشهای متفاوت می‌تواند مانع برقراری روابط حسنه میان کشورها باشد. در روابط میان کشورها یک نکته قابل تأمل است و آن اینکه کشورها نباید در روابط فیمابین خود را به عنوان آقا و سرور دیگران در نظر داشته باشند.

وی یادآور شد: به عبارت دیگر کشورها نباید به روابط فیمابین نگاهی عمودی داشته و از بالا به پایین به دیگران بنگرند. بر این اساس کشورها در روابط فیمابین باید نگاهی افقی به دیگران داشته باشند و خود را برتر و بالاتر از دیگران نپندارند.

دال می یر افزود: اگر تفسیر و تأکید کشورها از دین چنین باشد در این صورت روابط حسنه و سازنده نتیجه نخواهد بود. این موضوع در ادیان هم مورد تأکید قرار نگرفته است.

دال می یر در مورد این موضوع که می‌توان بر ارزشهای مشترک در رفع خصومت و دشمنی میان کشورها بهره برد نیز تصریح کرد: بطورحتم تأکید بر ارزشهای مشترک ادیان می‌تواند در ایجاد سازش میان کشورهای متخاصم کمک کند.

وی افزود: در واقع در روابط میان کشورهای متخاصم همواره به دنبال یافتن اصول مشترک بوده‌اند. با مطالعه در ادیان و در نظر گرفتن زمینه‌های مشترک آنها و تفاوتهای آنها می‌توان بر جنبه‌های مشترک تأکید داشت و از جنبه‌های اختلاف آمیز پرهیز کرد.

مؤلف "هگل: مدرنیته و سیاست" در ادامه تأکید کرد: گفتگو میان ادیان می‌تواند زمینه‌های مشترک میان آنها را باز شناساند. نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که گاهی دشمنی‌ها میان کشورها به اسم اختلافات دینی اعلام می‌شوند. این در حالی است که علت اصلی این تخاصمات ریشه دینی ندارد.

وی یادآور شد: ریشه این اختلافات می‌تواند جنبه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داشته باشد. بر این اساس مذاکره و گفتگو راه حل شناسایی ارزشهای مشترک خواهد بود.

این فیلسوف سیاسی معاصر در مورد این موضوع که چگونه می‌توان نقش دین در روابط بین الملل را تقویت کرد نیز تصریح کرد: زمانی می‌توان نقش دین در روابط بین الملل را تقویت کرد که بر جنبه‌های جهانشمول و مشترک ادیان تأکید و توجه داشت.

مؤلف "شهر و عمل: کابردهای آن در نظریه سیاسی معاصر" یادآور شد: زمانی ادیان می‌توانند در روابط بین الملل مورد تأکید قرار گیرند که جنبه‌های اشتراکی ادیان مورد توجه باشند و نه افتراقات آنها. اگر اشتراکات مورد توجه قرار گیرند در این صورت مورد توجه همه انسانها خواهند بود.

دال می یر در پایان تصریح کرد: تأکید بر اشتراکات میان ادیان مستلزم آگاهی رهبران کشورها از این وجوه مشترک است. علاوه بر رهبران، مردم عادی نیز باید با این ارزشهای مشترک آشنا باشند.