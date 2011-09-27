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۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۶

تخفیف 50 درصدی استفاده از واحدهای اقامتی البرز به مناسبت هفته گردشگری

تخفیف 50 درصدی استفاده از واحدهای اقامتی البرز به مناسبت هفته گردشگری

کرج - خبرگزاری مهر: تخفیف 50 درصدی استفاده از واحدهای اقامتی در استان البرز به مناسبت فرا رسیدن هفته گردشگری ارائه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته استان البرز ظهر سه شنبه برگزار شده و در این نمایشگاه در خصوص ارائه تخفیف 50 درصدی استفاده از واحدهای اقامتی البرز به مناسبت هفته گردشگری اطلاع رسانی شد.

برگزاری تورهای البرزگردی از دیگر برنامه هایی است که به مناسبت هفته گردشگری با همکاری اداره کلم میراث فرهنگی استان البرز انجام می شود.

برگزاری نشستهای تخصصی و حرفه ای با حضور کارشناسان صنعت گردشگری از دیگر برنامه هایی است که در نمایشگاه یادشده دنبال می شود و دستگاه ها در این خصوص همکاری خواهند کرد.

برگزاری برنامه های محلی و سنتی اقوام و برپایی سیاه چادر توسط عشایر از برنامه های مراسم افتتاحیه نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته در البرز بود.

در این نمایشگاه  64 غرفه برپا شده و مراکز مرتبط با امر گردشگری و صنایع وابسته در این نمایشگاه حضور دارند و در غرفه های خود به معرفی فعالیتها و خدمات می پردازند.

این نمایشگاه با همکاری میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز برپا شده است.

کد مطلب 1418279

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