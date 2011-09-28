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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۴۷

قهرمانان لیگ های تیراندازی به لوکزامبورگ اعزام می شوند

قهرمانان لیگ های تیراندازی به لوکزامبورگ اعزام می شوند

فدراسیون تیراندازی کشورمان پاداش دو تیم قهرمان رقابت های لیگ برتر را سفر به مسابقات بین المللی لوکزامبورگ اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق آیین نامه برگزاری رقابت های لیگ تیراندازی باشگاه های کشور دو تیم برتر این مسابقات در بخش زنان ومردان جواز حضور در یک دوره مسابقات بین المللی را دریافت خواهند کرد.

فدراسیون تیراندازی به منظور عملی کردن وعده خود سفر به مسابقات بین المللی لوکزامبورگ را به عنوان پاداش تیم های قهرمان لیگ برتر باشگاه های کشور در نظر گرفته است.

این رقابت ها اواخر آذرماه سال جاری برگزار می شود و قرار است تیم نیروی زمینی ارتش قهرمان لیگ برتر تیراندازی زنان و تیم مقاومت قهرمان لیگ برتر تیراندازی مردان در این مسابقات شرکت کنند.

کد مطلب 1418280

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