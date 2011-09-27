نهصت خاطره نویسی دفاع مقدس در اردبیل آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ذکی الله خوشبخت در مراسم رونمایی از کتاب" پلاکاردهای خالی گردان" اظهار کرد: امسال نسبت به سالهای گذشته در زمینه گرد آوری خاطرات رزمندگان و ایثارگران و تدوین کتاب موفق عمل شده است و سال 90 به عنوان نهصت خاطره نویسی معرفی می شود.

وی با بیان اینکه استان اردبیل با کمبود نویسنده دفاع دفاع مقدس مواجه است عنوان کرد: از همه نویسندگان دعوت می شود در این عرصه قلم فرسایی کنند تا نهصت عظیمی در تولید کتاب دفاع مقدس شکل گیرد.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان اردبیل افزود: در حال حاضر احداث موزه دفاع مقدس و ایجاد موزه شهدای اردبیل در دست اجرا است و این مکانها در آینده نیاز به تجهیز شدن با کتابهای و آثار فرهنگی دفاع مقدس دارد.

موسیقی حماسی دفاع مقدس در اردبیل تولید می شود

خوشبخت از تولید موسیقی حماسی برگرفته از کتاب"اوخشامالار" که به اشعار محلی مادران شهید استان اردبیل در مدح شهدا پرداخته است، خبر داد و اضافه کرد: این موسیقی توسط امین سولی در دست تهیه است.

وی آغاز تولید فلیم شهید نوجوان " مرحمت بالازاده" و چاپ آلبوم تصاویر شهدا و ایثارگران استان اردبیل را از سایر فعالیت های حوزه دفاع مقدس در سالجاری عنوان کرد.

به گفته این مسئول در پنج سال گذشته در اردبیل هیچ گونه حرکتی در انتشار و تولید آثار هنری در زمینه دفاع مقدس اتفاق نیفتاده بود و این استان در زیر خط فقر قرار داشت ولی امسال موفق شده است در این عرصه روی خط فقر قرار گیرد.

وی اعلام کرد: اداره حفظ آثار آمادگی حمایت از تمام هنرمندان و نویسندگان دفاع مقدس را دارد تا این استان هر چه زودتر به جایگاهی که شایسته آن است، راه پیدا کرد.

50 عنوان کتاب دفاع مقدس در اردبیل منتشر شده است

در این مراسم سرپرست حوزه هنری استان اردبیل نیز از چاپ و انتشار 50 عنوان جلد کتاب در زمینه دفاع مقدس در اردبیل خبر داد و عنوان کرد: بیشتر این کتب در سالهای اخیر در حوزه هنری استان تهیه و چاپ شده است.

ساسان ناطق تولید کتاب را بهترین راه انتقال ارزشهای دفاع مقدس دانست و عنوان کرد: کار کردن در این عرصه محدود است و باید تا زمانیکه که شاهدان آن دوران در قید حیاتند و غبار فراموشی به خاطرات آنها ننشسته است از فرصت استفاده کرد.

وی خواستار تولید آثار مکتوب دفاع مقدس همراه با ضائقه هر نسل شد و عنوان کرد: در جنگ در کنار مبارزه رفتارهای لطیفی وجود داشت که باید آن را از دل خاطرات بیرون کشید و به دیگران انتقال داد، چرا که این موضوع دفاع مقدس ما را متفاوت از سایر جنگها کرده است.

در ادامه این مراسم با حضور شرکت کنندگان از کتاب پلاکاردهای خالی گردان نوشته محمود مهدوی رونمایی شد.

در این کتاب خاطرات مهدی آقازاده جانباز و رزمنده هشت سال دفاع مقدس در 103 صفحه تدوین شده است.

مهدی آقازاده در سال 1362 به جبهه اعزام شده است و سابقه حضور در عملیاتهای والفجر3، والفجر4، کربلای 4 و 5 را دارد وی در کتاب پلاکاردهای خالی گردان به بازگویی وقایع این عملیاتها و نقش رزمندگان اسلام پرداخته است.