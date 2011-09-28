جشن ملی تولید خاویار در گیلان برگزار می شود

اردشیر روحی ماسوله در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برگزاری جشن ملی تولید خاویار از فیل ماهی خاویاری توسط بخش خصوصی برای نخستین بار در کشور در مزرعه پرورش ماهی قروق تالش با حضور مقامات کشوری و استانی پنجشنبه هفتم مهر ماه سال جاری ساعت 15 در این مزرعه برگزار می شود.

ماهیان‌ خاویاری‌ یکی‌ از با ارزش ‌ترین‌ ماهیان‌ جهان‌ هستند که‌ فقط در نیمکره‌ شمالی‌ پراکنش‌ دارند، در حال‌ حاضر27 گونه‌ ماهی‌ خاویاری‌ در دنیا وجود دارد که‌ شش گونه‌ آن‌ در دریای‌ خزر و رودخانه‌ های‌ منتهی‌ به‌ آن‌ زیست‌ کرده‌ و 90 درصد خاویار جهان‌ را تأمین‌ می کنند.

بر اساس ‌آمار و نتایج‌ تحقیقاتی، ذخایر بسیاری‌ از ماهیان‌ خاویاری‌ در دنیا در حال‌ انقراض‌ است، همچنین ‌میزان‌ صید ماهیان‌ خاویاری‌ در سالهای‌ اخیر در دریای‌ خزر رو به‌ کاهش‌ نهاده‌ که‌ عوامل‌ متعددی‌ شامل صید بیش‌ از حد مجاز، افزایش صید بی رویه و صید غیرقانونی‌ و توسعه روزافزون قاچاق‌ است.

همچنین ایجاد سد و پل بر روی‌ رودخانه‌ های‌ مهم‌ حوضه‌ دریای‌ خزر، تخریب‌ محل‌ های‌ تخم ریزی‌ طبیعی بر اثر فرسایش‌ حوضه‌ های‌ آبخیز رودخانه ‌ها و برداشت‌ غیراصولی‌ شن‌ و ماسه‌ از بسترآنها و آلودگی‌ های‌ محیط زیست‌ این‌ ماهیان‌ از طریق انواع فاضلاب های‌ شهری‌، صنعتی‌، کشاورزی‌، آلودگی ‌های‌ نفتی‌ و غیره از دیگر عوامل کاهش میزان صید ماهیان خاویاری است.

" قروق " یکی از مناطق معروف شهرستان تالش در استان گیلان است.