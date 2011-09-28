به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم تلویزیونی به کارگردانی رضا خاکی و مرتضی قنبری با پایان یافتن مراحل فنی برای پخش تحویل شبکه تهران شده است. پیش از این قرار بود "ردپای نیلبک" هفته دفاع مقدس پخش شود که نمایش آن به چند روز آینده موکول شده است.
تدوین این تله فیلم را بهزاد عسگری و صداگذاری را سعید قنبری انجام دادند. همچنین آرش زمانیان موسیقی این تله فیلم را ساخته است."ردپای نیلبک" در دفتر شکوفا فیلم تولید شده و مجری طرح آن داریوش بابائیان است. علی عمرانی، علی طالب لو، فرحناز منافی ظاهر، صدیقه کیانفر، محمدرضا رهبری، کیمیا بابائیان، هما خاکباش و... بازیگران این فیلم تلویزیونی هستند.
این تله فیلم تلفیق زندگی سه زوج است که با یکدیگر برخورد میکنند. یک جراح قلب، خانواده یک بیمار مرگ مغزی و دختری به نام باران که به پیوند قلب نیازمند است. زندگی این سه خانواده در مقطعی با یکدیگر ارتباط پیدا میکند.
عوامل این فیلم تلویزیونی عبارتند از مدیر تصویربرداری: فرهاد محمودی، طراح صحنه و لباس: آبتین برقی، صدابردار: علیرضا افخمی، عکاس: پریسا ایمانپور، مدیر تولید: فهیمه ساعی، سرمایهگذار: میثم قنبری.
رضا خاکی فیلم سینمایی" اینجا تاریک نیست" را برای اکران دوم عید فطر در نوبت نمایش دارد.
رضا خاکی فیلم سینمایی" اینجا تاریک نیست" را برای اکران دوم عید فطر در نوبت نمایش دارد.
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