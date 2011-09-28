همکاری اعضای اتحادیه جنایات صهیونیست را برملا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی از پنجم مهر ماه در مرکز همایش‌های صدا و سیما آغاز به کار کرده است. اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی از سال 86 تاسیس شده و این پنجمین مجمعی است که با حضور اعضای خارجی برگزار می‌شود. در گفتگو با مدیر کل اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی مروری بر فعالیت پنج ساله این مجمع داشته‌ایم.

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و هنر: اتحادیه رادیو تلویزیون‌های اسلامی با چه هدفی پایه‌گذاری شد و در این سال‌ها اهداف این اتحادیه دچار چه تغییراتی شده است؟

حجت الاسلام علی کریمیان، مدیر کل اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی: حوزه رسانه از حوزه‌های انحصاری در اختیار استکبار جهانی است و سالانه سرمایه گذاری‌های سنگینی انجام می‌شود تا افکار عمومی مردم جهان در اختیار استکبار قرار گرفته و مدیریت شود. بنابراین ما به عنوان کسانی که در حوزه اسلام ناب محمدی کار می‌کنیم و دارای اندیشه و ایدئولوژی خاصی هستیم ورود به این حوزه را یک ضرورت دانستیم. در این زمینه شاهد بودیم که آرام آرام جریان‌ها و شخصیت‎های اسلامی برای ایفای نقش در فضاسازی افکار عمومی جهان و جلوگیری از یکه تازی استکبار جهانی به ویژه صهیونیست‌ها در حوزه رسانه به راه‌اندازی رادیوها، تلویزیون‌ها و مطبوعات اسلامی اقدام کردند.

ما نیز احساس کردیم ضرورت دارد هماهنگی‌ها و همکاری‌هایی بین رسانه‌های تاسیس شده شکل بگیرد تا این نخستین گام‌ها به حرکتی قدرتمند و تاثیرگذار تبدیل شود. بنابراین بر آن شدیم مدیران شبکه‎های اسلامی که به نوعی با این تفکر همراه هستند را در اجتماعی گرد هم آوریم و پس از این در سال 86 اجلاس رادیو و تلویزیون‌های اسلامی در تهران شکل گرفت.

در ادامه شرکت کنندگان نخستین اجلاس تصمیم گرفتند اتحادیه‌ای تحت عنوان اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی تاسیس کنند که امسال وارد پنجمین سالگرد عمر آن می‌شویم که به برکت وجودش فضای بسیار خوبی برای همکاری، هم افزایی، هم فکری و تعاون بین شبکه‌ها به وجود آمده است و اجلاس بیداری اسلامی نیز که در حال برگزاری است.

با ایجاد اتحادیه شبکه‌ها توانستند در راستای تعاون و همکاری در موضوعات مربوط به جهان اسلام، امت اسلامی و ملت‌های مظلوم جهان موضع هماهنگی داشته باشند. در واقع هدف از تاسیس اتحادیه ایجاد مکانیزمی برای رساندن پیام امت اسلامی و ملت‌ها به جهانیان است، چرا که ما بر این اعتقادیم که پیام امت اسلامی همان پیام ملت‌ها است و انتقال آن را وظیفه خود می‎‎دانیم. مهمترین وظیفه اتحادیه نیز علاوه بر ایجاد تعاون و هم افزایی بین رسانه‎های اسلامی، مبارزه با استکبار جهانی و دفاع از مظلومین جهان بر اساس فرمایش امام علی (ع) در هر نقطه از عالم است.





*عناوینی که نام بردید در این پنج سال چطور خود را نشان دادند و نتایج عملی آن چه بوده است؟

- از اتفاقات مهمی که در این چند سال رخ داده می‌توان به جنگ 22 روز غزه اشاره کرد که همکاری اعضای اتحادیه رادیو تلویزیون‌های اسلامی باعث شد جنایات صهیونیست برملا شود. رساندن پیام ملت‌ها و درخواست مطالبات مردم اقدام بسیار مهمی است و هرجا به مقابله با استکبار جهانی احساس نیاز وجود داشته رسانه‌ها به میدان آمده‌اند و زمینه بسیار خوبی برای فعالیت‌ها ایجاد کرده‌اند.

ما نیز سازو کارهایی ایجاد کردیم که از آن جمله برگزاری سومین بازار فیلم اسلامی و سومین جشنواره تولیدات است که در شکستن انحصار تولید و عرضه و توزیع محصولات رادیو تلویزیونی نقش مهمی داشته و مسلمانان در این بخش مشکلات جدی دارند.

همچنین مرکز تربیت نیروی انسانی را پیش بینی کرد‌ه‌ایم که بخشی از ظرفیت این دانشکده را به تربیت کادر شبکه‌های عضو اتحادیه اختصاص یافته است و در دانشکده بیروت نیز کار آموزش و تربیت نیروی انسانی خارج از کشور انجام می‌شود. ساز و کاری برای خبررسانی و تولید خبر نیز ایجاد شده که به راه‌اندازی پرتابل سیاسی خبری اتحادیه انجامیده است که گامی برای شکستن انحصار خبری صهیونیست‌ها و مکانیزمی برای تولید خبر صحیح و سالم است.

*اطلاع رسانی روابط عمومی اتحادیه به این شکل بوده که تنها در زمان محدودی که هر سال به برگزاری اجلاس منحصر می‌شود، اخباری از روند کار اتحادیه دریافت می‌کنیم یا برای پوشش خبری دعوت می‌شویم. آیا فعالیت‌هایی که اشاره کردید تنها در همین موسم جشنواره به انجام می‌رسند یا اتحادیه در طول سال نیز فعالیت‌هایی دارد؟

- ما در طول سال نیز برنامه‌هایی داریم که برای مثال در سال گذشته چند اجلاس تخصصی برگزار کردیم که اجلاس تخصصی رسانه‌های بیداری اسلامی و نقش آن‌ها در بیروت کار مهمی است که مجموعه آن اجلاس به کتابی تبدیل شده است. اجلاس تخصصی دین، رسانه و کودک در قم نیز اقدام مهمی در بررسی شیوه‌های آموزش و تربیت دینی کودکان در رسانه‌ها به حساب می‌آید که سندی برای آن تهیه شده و چند کتاب نیز در این زمینه منتشر شده است.

بحث آموزش نیروها و اطلاع رسانی و هماهنگی بین شبکه‌ها نیز وجود دارد اما به این دلیل کار جمعی مثل اجلاس اتفاق نمی‌افتد انعکاس خبری خاصی برای آن‌ها در طول سال پیش بینی نمی‌کنیم.

*به چاپ کتاب اشاره کردید. آیا بیش از بخش نظری که به چاپ کتاب منجر می‌شود، بخش عملی نیز دارید؟ به این معنا که اجرای مضامین طرح شده در کتاب‌ها که حاصل برگزاری اجلاس‌ها است را از شبکه‌های عضو بخواهید؟

کتاب‌هایی که تهیه شده صرفاً مطالب نظری دانشگاهی نیست و به عنوان مجموعه‌های کاربردی محسوب می‌شود که شبکه‌ها می‌توانند از آن استفاده کنند و به برنامه‌سازی بپردازند. دو سند بسیار مهمی که صادر شده است نیز یکی در حوزه سیاسی در بحث مصالح و مقدسات اسلامی و نقش رسانه‌ها در آن و دیگری بخش دین، رسانه و کودک است که هر کدام هزاران محور تولید برنامه در خود دارد و نقشه راهی در اختیار رسانه‌ها است.

در عین حال در جشنواره سالانه، تولیدات شبکه‌ها بررسی، تجزیه و تحلیل و داوری می‌شود و به برگزیدگان نیز جوایزی تعلق می‌گیرد. رصد فعالیت شبکه‌ها نیز در دستور کار ما قرار دارد.

*با توجه به رویکردهایی که برای اتحادیه در نظر گرفته شده آیا فارغ از جنبه بین المللی اتحادیه قدرت و مجوز اظهار نظر درباره مشکلات بسیار شبکه‌های تلویزیون ایران را نیز دارد و در دایره فعالیت‌هایش چنین چیزی تعریف شده است؟

ما چهارچوب نظارتی این چنینی در اتحادیه نداریم. بلکه سازمان مردم نهاد بین المللی هستیم که برای بسترسازی همکاری و هماهنگی بین المللی فعالیت می‌کند. ما یک مجموعه نظارتی به حساب نمی‌آییم بلکه یک حوزه همکاری بین المللی هستیم.

*در این همکاری بین المللی جز مرکز آموزشی که در بیروت فعالیت می‌کند، ارتباط با دیگر کشورها به چه شکلی صورت می‌گیرد و آیا ارتباط با آن‌ها جز زمان اجلاس‌هایی که در ایران برگزار می‌شود، در دیگر ماه‌های سال نیز برقرار است؟

ارتباط دائم با اکثر شبکه‌ها فعال است و پیام‌هایی ارسال و دریافت می‌شود. آنها سفر می‌کنند یا دوستان ما به کشورهای آنها می‌ِروند. علاوه بر این اجلاس‌های منطقه‌ای نیز برگزار می‌شود که اعضای اتحادیه و دبیرخانه در آن شرکت می‌کنند و فضای تعاملی بین دبیرخانه و اعضا در طول سال وجود دارد و تعریف شده است.

*از اولین سال تاسیس چه تعداد عضو خارجی داشتید و چطور موفق شدید تا امسال این تعداد را افزایش دهید؟

در سال اول جلسه‌ای که برگزار شد، حدود 70 شبکه حضور پیدا کردند که 50 شبکه خارجی از 13 کشور و 20 شبکه داخلی در میان آن‌ها وجود داشتند. اکنون حدود 200 عضو از 32 کشور جهان داریم و تمام کشورهایی که اسلامی دارند و با تفکری که ما به آن اعتقاد داریم اساسنامه ما را قبول داشتند و منشور اخلاقی ما را پذیرفتند در این مجموعه جمع شده‌اند.

*این اعضا بیشتر از کشورهای منطقه هستند یا از اروپا و امریکا نیز عضو گیری شده است؟

اتحادیه منحصر به کشورهای اسلامی نیست و لذا از کشورهای مختلف غربی چون انگلستان، امریکا، کانادا، آرژانتین و استرالیا نیز که کشورهای اسلامی نیستند و شبکه‌هایی مرتبط با اتحادیه راه اندازی کرده‌اند، در اتحادیه عضو داریم.

*برخی شبکه‌ها که به نام اسلام به دنبال تفرقه افکنی و جنگ انداختن بین شیعه و سنی هستند چطور؟

شبکه‌هایی که چه شیعه و چه سنی کار افراطی می‌کنند در عضویت اتحادیه نپذیرفته‌ایم. هستند شبکه‌هایی که ظاهر اسلامی دارند و تفرقه افکنی می‌کنند اما در اساسنامه و منشور اخلاقی ما ورود این شبکه‌ها منع شده است. شبکه‌هایی می‌توانند عضو اتحادیه شوند که به وحدت اسلامی فکر می‌کنند و به مشترکات مذاهب اسلامی می‌پردازند نه اختلاف‌ها.

*در این چند سال شده که شبکه‌ای خلاف منشور حرکت کند و حذف شود؟

مواردی وجود داشته که با تذکر اصلاح شده است.

*با توجه به تعداد بالای شبکه‌های عضو آیا کمیته یا افرادی وجود دارند که نظارت دقیقی بر عملکرد شبکه‌ها داشته باشند؟

در اتحادیه سیستم رصد فعال است و ما با فرمول‌هایی بر کار شبکه‌ها نظارت می‌کنیم. از طرفی ما با جهان اسلام در ارتباط هستیم و اطلاعات به دست ما می‌رسد و در جریان کارها قرار می‌گیریم.

*انتخاب کارشناسان کمیسیون‌هایی که در اجلاس در حال برگزاری است، بر چه اساسی انتخاب شده‌اند و سرفصل‌های کارشان چیست؟

اجلاس پنجم به خاطر رویدادهایی که در منطقه در حال اتفاق است، انقلاب‌های کشورهای عربی و موج جدید بیداری اسلامی برگزار می‌شود. "رسانه‌های اسلامی، صدای عدالت و بیداری" شعار اصلی ما است و محورهایی که پیش بینی کرده‌ایم شامل بیداری اسلامی و نقش رسانه‌ها در آن می‌شود. همچنین بحثی که باب آن را برای گفتگو با شبکه‌ها باز کرده‌ایم نیز نحوه پرداختن به مخاطبان غیر مسلمان است. به ویژه کشورهایی که مخاطب غیراسلامی دارند و نحوه تعامل صحیح با آن‌ها جای سوال دارد.

فضای مجازی، رسانه‌های مجازی و ضرورت استفاده و پرداختن به این رسانه‌ها به ویژه استفاده بهینه شبکه‌های عضو از این فضا نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد و به هر یک از این‌ها در اجلاس نصف روز اختصاص داده شده که با حضور کارشناسان بررسی می‌شوند و حالت کارگاهی دارد. کمیسیون رادیوها، کمیسیون تلویزیون‌ها و کمیسیون موسسات خدمات رسانی و تولیدی که هر کدام به خاطر ویژگی‌هایی که دارند مباحثی را مطرح می‌کنند نیز در اجلاس فعالند.

*در بخش جنبی اجلاس چه فعالیت‌هایی در حال انجام است؟

سومین بازار فیلم‌های اسلامی با حدود 90 شرکت کننده توسط وزیر ارشاد افتتاح شد. همچنین نمایشگاهی از آخرین دستاوردهای فنی نیز با حضور شرکت‌های مختلف در اجلاس برگزار شده است. سومین برنامه جنبی نیز جشنواره تولیدات اعضای اتحادیه رادیو تلویزیون‌ها تحت عنوان جشنواره اتحاد است که 650 اثر در آن به دبیرخانه جشنواره رسیده و اختتامیه آن امروز با حضور ریاست سازمان صداو سیما برگزار می‌شود.

در این جشنواره همچنین در سه بخش بیداری اسلامی، مقاومت اسلامی و برنامه‌های آموزشی و تربیتی دینی کودک جوایزی اهدا خواهد شد و به یکی از فیلمسازان مسلمان جایزه ویژه اهدا می‌شود. نخستین سال فرج‌الله سلحشور کارگردان سریال "یوسف پیامبر"، سال پیش نادر طالب زاده سازنده سریال "بشارت منجی" و امسال نیز از شهریار بحرانی تقدیر خواهیم کرد.

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گفتگو: مریم عرفانیان