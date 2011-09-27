به گزارش خبرگزاری مهر ، در این نمایشگاه دستاوردهای علمی، پژوهشی و فن آوری دانشگاه های ایران برای معرفی بیشتر و امکان تعامل با موسسات و دانشگاه های ترکیه ارائه شد.

در این نمایشگاه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین به نمایندگی از سوی دانشگاه های آزاد اسلامی حضور داشتند.

بهمن حسین پور سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه طی بازدید از غرفه دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه آزاد اسلامی قزوین به مذاکره و رایزنی های سفارت ایران با مسئولان ترکیه در خصوص فراهم کردن بستر مناسب برای راه اندازی واحد دانشگاه آزاد اسلامی در ترکیه اشاره کرد.

همچنین در طول برپایی این نمایشگاه حسین اونی موتلو استاندار استانبول از غرفه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه آزاد اسلامی قزوین بازدید کرد و ضمن آشنایی با دستاوردهای دانشگاه آزاد قزوین از این حضور تشکر و قدردانی کرد و موفقیت های دانشجویان را به مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی تبریک گفت.

در این نمایشگاه برخی از دانشگاه های دولتی کشورمان نیز شرکت کرده و دستاوردهای پژوهشی و علمی خود را ارائه کردند.



نمایشگاه بین المللی دانشگاه ها و موسسات آموزشی، فن آوری، پژوهشی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در شهر استانبول از 31 شهریور ماه لغایت 3 مهرماه 1390 برگزار شد.

