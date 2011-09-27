بسیج فرهنگیان آموزش و پرورش تهران صبحگاه مشترک برگزار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم صبحگاه مشترک کانون بسیج فرهنگیان شهید ایمانی صبح امروز با حضور مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران، معاونان وی و بسیجیان فرهنگی در محل حیاط شهدای غزه این اداره کل برگزار شد.

مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر هشت سال دفاع مقدس اظهار داشت: جنگ برکات بیشماری برای ما به همراه داشت، که در کلام بزرگان از جمله معمار کبیر انقلاب متبلور است.

سیدعلی یزدیخواه با بیان سخن شهید بهشتی که فرمود "امروز به انتظار شهادت نشسته ایم، تا فردا فرزندانمان با افتخار زندگی کنند"، افزود: زمانی که جنگ بر کشور ما تحمیل شد، بسیج نبود و انسجامی نیز در نیروهای مسلح وجود نداشت؛ بحثهای تجزیه طلبانه نیز به وجود آمده بود و در اوج مظلومیت، این جنگ با رهبری امام(ره) پیش رفت.

وی گفت: اکنون که 22 سال از خاتمه جنگ می گذرد، استکبار علی رغم میل باطنی خود که به فکر ضربه زدن به این نظام است، اما ناتوانتر از آن است که بتواند خسارتی به ما وارد کند.

جنگ تحمیلی درس خودباوری آموخت

این مسئول اضافه کرد: جنگ تحمیلی به مردم ایران درس خودباوری آموخت و تبلور عینی "ما می توانیم" را در جنگ به منصه ظهور رسانید.

وی یادآور شد: اگر امروز جهان شاهد بیداری اسلامی است و به فرموده مقام عظمای ولایت، این موج تا قلب اروپا پیش رفته است، این امر جز با دلاورمردی رزمندگان اسلام، محقق نشده است.

یزدیخواه اضافه کرد: اگر در طراحی مدل حکومتی و در کارآمد نشان دادن اسلام، کشور ما با رهبری ولی فقیه عادل موفق شده است و ملتهای مسلمان به دنبال الگوبرداری از انقلاب اسلامی ایران هستند، این موضوع نتیجه تلاشهای رزمندگان دلیر در هشت سال دفاع مقدس بوده است.

وی بیان کرد: اگر پیروزی نصیب کشور شد، نتیجه جانفشانی سربازان عزیزی بود که مطیع و گوش به فرمان رهبری بودند و امروز نیز در جنگ نرم پیروی از منویات مقام رهبری لازم است.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران افزود: همانگونه با ولایتمداری بر دشمنان پیروز شدیم، در جنگ نرم و ناتوی فرهنگی نیز با تبعیت از مقام عظمای ولایت و در کنار اقدامات مؤثر باید در مقابل دشمنان ایستادگی کرد.