محمد قهرمانی تهیهکننده فیلم سینمایی "شکارچی شنبه" درباره اکران این فیلم به خبرنگار مهر گفت: زمان اکران ما 20 مهر ماه در سینماهای آزاد مشخص شده است. حوزه هنری و شهرداری نیز قرار است سینماهایی را در اختیار ما بگذارند و از فیلم حمایت کنند.
این فیلم با رویکرد ضد صهیونیستی، روایتگر داستان کودکی است که در اقوام مختلف سفر میکند و از هر قوم ویژگی خاصی را میگیرد و از این طریق به ویژگیهای ملیت خودش پی میبرد.
علی نصیریان در نمایی از "شکارچی شنبه"
دارین حمسه بازیگر لبنانی و آریه سولیاسیان بازیگر ارمنستانی در کنار علی نصیریان، امیریل ارجمند، مهدی فقیه، محمود راسخ فرد و بازیگران کودک محمدجواد جعفرپور و مبینا کریمی در "شکارچی شنبه" بازی کردند.
عوامل تولید فیلم "شکارچی شنبه"عبارتند از مجری طرح: مصطفی سلطانی، مدیرتولید: مجتبی امینی، مدیر فیلمبرداری: حسین ملکی، مدیرصدابرداری: خسروکیوان مهر، طراح صحنه و لباس: بابک پناهی، طراح گریم: سودابه خسروی، دستیار اول کارگردان و برنامهریز: یعقوب غفاری، جلوههای ویژه: جواد شریفی، تهیهکننده: مؤسسه شهید آوینی، محصول مشترک موسسه فرهنگی هنری شهید آوینی و سیمافیلم.
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