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۶ مهر ۱۳۹۰، ۹:۰۸

"شکارچی شنبه" با حمایت شهرداری و حوزه هنری اکران می‌شود

"شکارچی شنبه" با حمایت شهرداری و حوزه هنری اکران می‌شود

محمد قهرمانی از اکران "شکارچی شنبه" به کارگردانی پرویز شیخ‌طادی از 20 مهر ماه خبر داد.

محمد قهرمانی تهیه‌کننده فیلم سینمایی "شکارچی شنبه" درباره اکران این فیلم به خبرنگار مهر گفت: زمان اکران ما 20 مهر ماه در سینماهای آزاد مشخص شده است. حوزه هنری و شهرداری نیز قرار است سینماهایی را در اختیار ما بگذارند و از فیلم حمایت کنند.

این فیلم با رویکرد ضد صهیونیستی، روایتگر داستان کودکی است که در اقوام مختلف سفر می‌کند و از هر قوم ویژگی خاصی را می‌گیرد و از این طریق به ویژگی‌های ملیت خودش پی می‌برد. 

علی نصیریان در نمایی از "شکارچی شنبه"

دارین حمسه بازیگر لبنانی و آریه سولیاسیان بازیگر ارمنستانی در کنار علی نصیریان، امیریل ارجمند، مهدی فقیه، محمود راسخ فرد و بازیگران کودک محمدجواد جعفرپور و مبینا کریمی در "شکارچی شنبه" بازی کردند.

عوامل تولید فیلم "شکارچی شنبه"عبارتند از مجری طرح: مصطفی سلطانی، مدیرتولید: مجتبی امینی، مدیر فیلمبرداری: حسین ملکی، مدیرصدابرداری: خسروکیوان مهر، طراح صحنه و لباس: بابک پناهی، طراح گریم: سودابه خسروی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: یعقوب غفاری، جلوه‌های ویژه: جواد شریفی، تهیه‌کننده: مؤسسه شهید آوینی، محصول مشترک موسسه فرهنگی هنری شهید آوینی و سیمافیلم.

کد مطلب 1418298

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