931 فیلم به دبیرخانه جشنواره رویش ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرید فرخنده کیش معاون اجرایی جشنواره رویش با بیان مطلب فوق افزود: با توجه به استقبال فیلمسازان از جشنواره تصمیم گرفتیم مهلت ارسال فیلمها را ده روز افزایش دهیم. طی این ده روز تقریبا فیلمهای رسیده به دبیرخانه به دو برابر افزایش یافت.
وی افزود: این استقبال نشاندهنده علاقهمندی فیلمسازان به جشنواره و ارتقای جایگاه آن است. امیدواریم علاقهمندی فیلمسازان در تولیداتشان استمرار یابد و شاهد رونق تولید فیلمهای دینی باشیم.
فرخنده کیش با بیان این نکته که تعداد زیاد فیلمها در اعلام اسامی فیلمهای منتخب خللی ایجاد نخواهد کرد، گفت: امیدواریم مطابق زمانبندی پیش بینی شده اسامی فیلمهای انتخاب شده را روز نهم مهر ماه اعلام کنیم. فیلمسازانی هم که امسال موفق به ارسال فیلمهای خود نشدند در جشنواره سال آینده پذیرای آنها خواهیم بود.
هفتمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش 29 مهر تا دوم آبان ماه در مشهد مقدس برگزار میشود.
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