موسیقی بی دفاع مقاومت

صحبت از موسیقی مقاومت و نقش و تاثیر انواع موسیقی های با کلام و بی کلام از جمله سرودها،تصانیف،مارش ها، مداحی ها و نوحه ها در هشت سال دفاع مقدس تا حدی تکراری و ملال آوراست و قطعا اهمیت این نقش و جایگاه در ایام انقلاب اسلامی و بویژه دفاع مقدس بر هیچکس حتی بر مخالفان حمایت از هنر موسیقی پوشیده نیست و در دو دهه گذشته نیز در مناسبت های مختلف از جمله در جشنواره هایی چون جشنواره موسیقی مقاومت که سومین دوره آن امشب در کرمانشاه به پایان می رسد از این موارد بسیار یاد شده است اما کمتر آماری در خصوص وضعیت این نوع موسیقی و ترسیم سیر حرکت و تعالی این بخش مهم از موسیقی ایران ارائه شده و یا مورد مداقه و بحث قرار گرفته است.

طبعا یکی از وظایف نهادها و ارگان هایی چون مرکز موسیقی صداوسیما،دفتر موسیقی ارشاد،حوزه هنری،فرهنگستان هنر و دیگر نهادهای مشابه،فعالیت و به اصطلاح خروجی بخش پژوهشی آنها وبه تبع آن آسیب شناسی جریان ها و فعالیت های مشخص و عنوان دار در حوزه های مختلف است؛ قطعا اگر این بخش ها به وظایف خود عمل کنند به خوبی می توان تصویری از موجودیت و وضعیت موسیقی نواحی،موسیقی شهری،موسیقی مقاومت یا همان دفاع مقدس،موسیقی کودک و... به دست آورد و آنگاه با توجه به ضعف ها و خلاء های به دست آمده نسبت به توزیع بودجه و برنامه ریزی های کوتاه مدت و درازمدت اقدام کرد.

با توجه به مناسبت این ایام و برگزاری مراسم افتتاحیه سومین جشنواره موسیقی مقاومت که همین چند روز پیش در تالار وحدت برگزار شد باید با تاسف اذعان داشت که بعد از سپری شدن ایام انقلاب و متعاقب آن با پایان یافتن دوران جنگ و دفاع مقدس کمتر اثر ماندگار و تاثیرگذاری در زمینه موسیقی دفاع مقدس ساخته و به گوش رسیده است.

در این دو دهه بعضا آثاری به سفارش برخی نهادها ساخته شده است اما به هیچوجه پاسخگوی نیازها و مهتر ازآن انتظاراتی که در این زمینه وجود دارد نبوده است و اساسا آنقدر در این بخش با ضعف و فتور مواجه بوده ایم که برای اثبات آن به هیچ آمار و سنجشی نیاز نیست .

در این بیست سال بجز یکی دو اثر ارکسترال در حوزه موسیقی ملی (وطنی) که آن هم در بخش خصوصی ساخته شده است به جرات می توان گفت که در حوزه موسیقی ملی و موسیقی مقاومت هیچ اثر مهم وماندگاری ارائه نشده است هرچند که قطعاتی با اسامی دهن پرکنی چون سمفونی و با صرف هزینه های گزاف تولید و با تبلیغات زودگذر معرفی و تکثیر شده است اما هرگز اینگونه آثار درذهن مردم جا باز نکرده و توفیقی از این دست نیافته اند و بحث مهم و نقطه مورد نظر این یادداشت هم همین است که چرا؟ چرا علی رغم صرف چنین هزینه هایی باز نمی توان موضوع موسیقی دفاع مقدس را به میان هنرمندان ببریم و ناچار نباشیم برای ساخت اینگونه آثار فقط به معدود آهنگسازانی که آثارشان معمولا در آرشیو سازمانهای سفارش دهنده خاک می خورد متوسل شویم.

همین چند روز پیش و درهفته دفاع مقدس، پوئم سمفونی هوشنگ کامکار در خانه هنرمندان رونمایی شد؛ این آهنگساز متعهد در چند دقیقه ای که در باره این اثر صحبت کرد گفت که پوئم سمفونی های خرمشهر و حلبچه را برای دل خودش ساخته است و هیچ نهاد و ارگانی هم به او سفارش نداده است؛ او دلیل ساخت اثر را چنین توضح داد که فقط دیدن حماسه خرمشهر و فاجعه بمباران شیمیایی حلبچه او را منقلب کرده و به قول خودش در او احساس وظیفه ایجاد کرده است تا چنین اثری را بسازد و خب البته یک بخش خصوصی هم این احساس وظیفه را داشته تا این اثر را حمایت کند تا منتشر شود اما سخن اینجاست که امثال هوشنگ کامکار در بین موسیقیدانان ما فراوانند اما آیا امکانی برای آنها فراهم است که چنین آثاری را به مرحله ضبط برسانند ؟ پاسخ روشن است؛خود جناب کامکار به نگارنده این یادداشت گفت که در مواقعی بوده که چنین طرح هایی در ذهن داشته اما موقعیت مناسبی به لحاظ تهیه امکانات برای اجرا و ضبط وجود نداشته و لذا از اجرای طرح هایی با صبغه ملی منصرف شده است.

حسین علیزاده نیز در این مراسم به نکات خیلی مهمی اشاره کرد او با اشاره به اینکه هنر دولتی به جایی نمی رسد تاکیدداشت که هنرمند اگر احساس مسئولیت بکند و بستر فعالیت برایش مهیا باشد اثرش ماندگار می شود و بر عکس هنر سفارشی و دولتی به هیچوجه راه به جایی نمی برد(نقل به مضمون) با این وصف باید از مسئولان و مدیران موسیقی که اتفاقا در مراسم افتتاحیه جشنواره موسیقی مقاومت موکدا اعلام کردند که از این نوع موسیقی حمایت می کنند سوال شود که منظور کدام حمایت است؟!آیا دادن سفارش به فلان آهنگساز و ساخت قطعه ای آن هم در ژانر سمفونی منظورنظر است یا برگزاری جشنواره ای سطح فعلی(نقد این جشنواره بویژه مراسم افتتاحیه آن بماند برای بعد).

ودر پایان باید گفت تا وقتی اصل هنر موسیقی و فعالیت های مرتبط با آن از سوی متولیان مربوطه بی دفاع می ماند و تا هنگامی که کسی برای مجوزهای صادر شده احترامی قائل نمی شود و در شرایطی که موسیقی به علت موانع موجود به صورت و اصولی و آکادمیک آموزش داده نمی شود و به علل و عوامل فراوانی که در نهایت مانع رشد و تعالی این هنرمی شوند وما همه می دانیم، موسیقی مقاومت نیز بی دفاع می ماند.

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*حمیدرضا عاطفی