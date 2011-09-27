باغات انگور بهاباد احیا شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بری ابرقویی ظهر سه شنبه در بازدید از پروژه های کشاورزی شهرستان بهاباد اظهار داشت: انگور بهاباد یکی از مرغوب ترین انواع انگور در کشور است.

وی عنوان کرد: با توجه به مرغوبیت انگور در این منطقه همچنین ظرفیتهای بهاباد در زمینه کشاورزی، باید بودجه و امکانات لازم برای احیای باغات انگور بهاباد هرچه زودتر فراهم شود.

بری ابرقویی در بخش دیگری از سخنان خود، خشکسالی را یکی از معضلات شهرستان بهاباد و استان یزد عنوان کرد و افزود: تمام هزینه اجرای آبیاری قطره ای به متقاضیان در شهرستان بهاباد به مبلغ 42 میلیون ریال در هر هکتار پرداخت می شود.

وی در ادامه سفر خود به بهاباد از مکان احداث کارخانه فلوتاسیون روی در جوار روستای پرکان، کارخانه کاشی و سرامیک عرشیا در جوار روستای فخرآباد، یکی از مرغداریهای شهرستان و خانه ترویج روستای احمدآباد نیز بازدید کرد.

رئیس جهاد کشاورزی استان یزد ضمن بازدید از محل احداث کارخانجات صنعتی در جوار دو روستا و اطمینان از اینکه احداث این دو کارخانه به آبادانی روستاها لطمه وارد نمی کند، قول مساعد داد مشکل مجوز زمین و آب کارخانه ها را حل کند.