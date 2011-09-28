کنسرت "نوماه" برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کنسرت "تریو نوماه"با اجرای قطعاتی از مندلسون، بتهوون، برامس و ... اجرا می شود.
این کنسرت با حضور "نیکا و نگار افاضل" نوازندگان پیانو و ویولن و"گلنار مهاجری" نوازنده ویولنسل در سالن رودکی اجرا می شود.
کنسرت تریو "نوماه"در تاریخ 8 مهر از ساعت 21 در سالن رودکی برگزار می شود
به گزارش خبرنگار مهر، کنسرت "تریو نوماه"با اجرای قطعاتی از مندلسون، بتهوون، برامس و ... اجرا می شود.
این کنسرت با حضور "نیکا و نگار افاضل" نوازندگان پیانو و ویولن و"گلنار مهاجری" نوازنده ویولنسل در سالن رودکی اجرا می شود.
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