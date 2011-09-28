  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۵۰

کنسرت "نوماه" برگزار می شود

کنسرت "نوماه" برگزار می شود

کنسرت تریو "نوماه"در تاریخ 8 مهر از ساعت 21 در سالن رودکی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کنسرت "تریو نوماه"با اجرای قطعاتی از مندلسون، بتهوون، برامس و ... اجرا می شود.

این کنسرت با حضور "نیکا و نگار افاضل" نوازندگان پیانو و ویولن و"گلنار مهاجری" نوازنده ویولنسل در سالن رودکی اجرا می شود.

کد مطلب 1418310

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها