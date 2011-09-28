کنسرت "نوماه" برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کنسرت "تریو نوماه"با اجرای قطعاتی از مندلسون، بتهوون، برامس و ... اجرا می شود.

این کنسرت با حضور "نیکا و نگار افاضل" نوازندگان پیانو و ویولن و"گلنار مهاجری" نوازنده ویولنسل در سالن رودکی اجرا می شود.