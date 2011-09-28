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۶ مهر ۱۳۹۰، ۹:۰۷

محمدی زاده:

سازمان محیط زیست و وزارت بهداشت برفعالیت‌های هسته‌ای نظارت می‌کنند

سازمان محیط زیست و وزارت بهداشت برفعالیت‌های هسته‌ای نظارت می‌کنند

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست از نظارت مستمر این سازمان و وزارت بهداشت بر فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان خبر داد.

محمد جواد محمدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نظارت های سازمان محیط زیست بر فعالیت های هسته ای کشورمان گفت: فعالیت های هسته ای کشور کاملا با هماهنگی سازمان محیط زیست انجام می شود و جهات زیست محیطی فعالیت های هسته ای که به حوزه ایمنی بر می گردد تحت نظارت قرار دارد.

وی افزود: این نظارت ها خارج از چارچوب سازمان انرژی اتمی صورت می گیرد و به طور مستمر انجام می شود.

معاون رئیس جمهور درباره انواع نظارت‌های زیست محیطی بر فعالیت های هسته ای گفت: نهادهای بین المللی در این رابطه وظیفه خود را دنبال می کنند و بازدیدهای مستمری را از روند کار هسته ای دارند ولی در عین حال ما و وزارت بهداشت هم وظایفی را داریم.


 

کد مطلب 1418312

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