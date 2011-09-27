جمع آوری محصولات فرهنگی غیرمجاز در دورود آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی ارکبان در این رابطه اظهار داشت: با توجه به فتوای مراجع تقلید و ضرورت مبارزه با محصولات غیرمجاز سینمایی شامل فیلمهای مبتذل، مستهجن، غیرمجاز و دیگر محصولات فرهنگی غیرمجاز و غیرقانونی گشت مشترکی در این زمینه شکل گرفت.

وی تصریح کرد: این گشت با حضور نمایندگان دادگستری، بازرگانی، نیروی انتظامی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دورود تشکیل و با متخلفین این عرصه برخورد خواهد شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دورود این حرکت را مستمر و دنباله دار دانست و یادآور شد: برای تحقق این هدف که در راستای ریشه کن کردن فعالیت سودجویان و سوداگران فرهنگی در جامعه است آحاد مردم نیز باید با ما همکاری لازم را داشته باشند.