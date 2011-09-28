ایران بزرگترین صادرکننده نفت به ترکیه واسپانیا/ افزایش فروش نفت به ایتالیا

سیدمحسن قمصری در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت صادرات نفت ایران به کشورهای حوزه دریای مدیترانه، گفت: در سال جاری میلادی، صادرات نفت خام ایران به برخی از کشورهای اروپایی به ویژه در منطقه مدیترانه همچون ایتالیا، ترکیه و اسپانیا افزایش یافته است.

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت با اعلام اینکه بر اساس یک قرارداد، ایران سالانه 6 تا 7 میلیون تن نفت خام به ترکیه صادر می‌کند، در خصوص دلایل افزایش فروش نفت به این کشور همسایه اظهار داشت: به دلیل مناسب بودن بازار ترکیه در ماه‌های اخیر، صادرات نفت به این کشور همسایه افزایش یافته است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در سال‌های اخیر، ترکیه همواره بازار قوی و پرکششی برای نفت خام صادراتی ایران بوده است، تصریح کرد: شرکت ملی نفت از این فرصت برای افزایش صادرات نفت استفاده می‌کند.

وی با بیان اینکه یکی از سیاست‌های محوری شرکت ملی نفت ایران، افزایش صدور نفت و در اختیار گرفتن سهم بیشتری از بازار نفت ترکیه است، بیان کرد: در شرایط فعلی عربستان سعودی یک رقیب سنتی ایران برای صادرات نفت خام به ترکیه است.

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه در بازار مدیترانه نفت رویال روسیه مهمترین رقیب ایران به شمار می‌رود، تاکید کرد: در سال‌جاری صادرات نفت خام ایران در این منطقه با افزایش همراه بوده است.

به گزارش مهر، در جولای سال‌جاری میلادی، ایران با صادرات 1.3 میلیون تن نفت خام به ترکیه در بین 22 کشور صادرکننده نفت، مقام نخست بازار نفتی این کشور همسایه را تصاحب کرده است.

پس از جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین تامین‌کننده نفت ترکیه، عراق با صادرات 430 هزار و 869 تن نفت در جایگاه دومین صادرکننده نفت به ترکیه قرار داشته است.

آخرین وضعیت صادرات نفت به اسپانیا و ایتالیا

قمصری در ادامه از افزایش صادرات نفت ایران به اسپانیا و ایتالیا خبر داد و افزود: این افزایش صادرات نفت بیشتر به دلیل تقاضای فصلی بوده است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه در حال حاضر شرکت ملی نفت ایران با اسپانیا قراردادهای بلند مدت صادرات نفت خام امضا کرده است، تبیین کرد: هم اکنون به طور متوسط روزانه حدود یکصد هزار بشکه نفت خام به اسپانیا صادر می‌شود.

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت همچنین با اشاره به افزایش فروش نفت خام به ایتالیا به مهر اعلام کرد: از ابتدای سال‌جاری تاکنون، به طور متوسط روزانه 150 تا 160 هزار بشکه نفت از سوی شرکت ملی نفت ایران به ایتالیا صادر شده است.

وی همچنین با بیان ‌اینکه ایران در بازارهای جهانی هیچگونه مشکلی برای صادرات نفت خام ندارد، خاطرنشان کرد: تمام کشورهای اروپایی خریدهای خوبی از ایران انجام داده‌اند و شرکت ملی نفت هم با برخی از این کشورها، قراردادهای بلندمدت صادرات نفت امضا کرده است.

به گزارش مهر، موسسه ذخایر راهبردی انرژی اسپانیا ماه گذشته میلادی با انتشار گزارشی، اعلام کرده بود: شرکت ملی نفت ایران با صادرات 741 هزار تن نفت، بزرگترین تامین‌کننده نفت خام اسپانیا در ماه ژوئن سال‌جاری میلادی شناخته شده است.

پس از ایران، کشور روسیه با صادرات 706 هزار تن در رتبه دوم و عربستان با 592 هزار تن به ترتیب در جایگاه دوم و سوم بزرگترین صادرکننده نفت به اسپانیا بوده‌اند.

این در حالی است که صادرات نفت خام ایران به ایتالیا در ماه مه سال‌جاری میلادی، به یک میلیون و 190 هزار تن افزایش یافته و بدین ترتیب ایران سومین صادرکننده بزرگ نفت به ایتالیا تبدیل شده است.