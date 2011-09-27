44 نفر در جاده های گیلان کشته و مجروح شدند

سرهنگ مجید جمشاد در گفتگوبا خبرنگار مهر افزود: طی سه روز آخر تعطیلات تابستانی بیش از 80 هزار دستگاه خودروی مسافری وارد گیلان شدند و در این مدت زمان یکصد هزار خودرو نیز از محورهای ارتباطی استان خارج شدند.

وی اظهارداشت: افزایش حجم تردد خودروها که بیش از ظرفیت محدود معابر استان بود و بارش باران و لغزندگی سطح جاده ها، موجب افزایش میزان اشتباهات رانندگان و وقوع حادثه شد به طوری که در این مدت 88 فقره تصادف در محورهای ارتباطی گیلان به وقوع پیوست که 37 نفر راهی بیمارستان و هفت نفر جان خود را از دست دادند.

فرمانده پلیس راه گیلان دلیل وقوع این تصادفات را عدم رعایت سرعت مطمئنه، تجاوز به چپ، عدم رعایت حق تقدم عبور و عدم توجه به جلو عنوان کرد.

وی به همه مسافران و رانندگان وسایل نقلیه توصیه کرد برای اینکه تجربه تلخ دیگران برای آنها تکرار نشود و از روزهای تعطیلات و مسافرت خود نهایت بهره و لذت را ببرند، در جاده ها با سرعت مطمئنه رانندگی و رعایت فاصله طولی را با خودروی جلویی حفظ کنند.

جمشاد همچنین از رانندگان خواست در حین رانندگی به هیچ عنوان با تلفن همراه صبحت نکنند و تمام تمرکز و حواسشان به رانندگی باشد تا به سلامت به مقصد برسند.