شهدا افتخار ملت و موجب سربلندی کشورند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حبیب الله وفاپور ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از خانواده شهدای اداره کل منابع طبیعی و شهیدان حسین پور و جعفرخانی که در حسینیه این اداره کل برگزار شد، اظهارداشت: سیره شهدا نقش اساسی در پیشبرد و حفظ انقلاب اسلامی دارد و امروز شهیدان حق بزرگی بر گردن ما دارند و احترام به خانواده های آنها وظیفه همه مردم ملت ایران است زیرا شهیدان تنها به خانواده خود تعلق ندارند بلکه متعلق به همه مردم هستند.

سرهنگ وفاپور بیان کرد: شهدا مظهر عزت و افتخار جامعه اسلامی هستند و بر این اساس همه باید ادامه دهنده راه این عزیزان در راستای حفظ کیان اسلامی و دستاوردهای انقلاب باشیم.

وی با اشاره به اهمیت شهادت در دین مبین اسلام تصریح کرد: شهید نزد خداوند متعال نیز از جایگاه والایی برخوردار است و از این رو می‌توان گفت شهدا به حق زنده‌اند.



سرهنگ وفاپور با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در راستای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه بیان کرد: اوج تکامل فرهنگ دینی و اسلامی زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و همچنین شناساندن روحیه جهادی و دینی آنان به اقشار مختلف جامعه است.

وی به توطئه های مختلف دشمن علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: اقدام تروریستی پژاک ادامه جنگ تحمیلی است چرا که مهمترین هدف دشمن از این اقدام ناشایست ایجاد ناامنی در کشوراست.

سرهنگ وفاپور تصریح کرد: درطول هشت سال دفاع مقدس با توجه به اینکه دشمن از سوی استکبار جهانی شرق و غرب حمایت و هدایت می شد ولی به برکت سلحشوریها و دلاورمردیهای رزمندگان اسلام حتی یک وجب از خاک ایران جدا نشد و امروز نیز با توجه به حمایت استکبار جهانی از نیروی تروریست پژاک شاهد پاکسازی مرزهای کشور از لوث وجود این گروهکها هستیم.

وی در پایان پیشرفت نظام مقدس جمهوری اسلامی در زمینه های مختلف علمی، فناوری هسته ای، نانو تکنولو‍ژی و پزشکی را مدیون خون پاک شهدا و نخبگان جامعه دانست و افزود: امروز این بیداری اسلامی که در جهان مشاهده می شود نشات گرفته از انقلاب اسلامی است وباید قدردان آن بوده و از ارزشهای انقلاب و نظام پاسداری کنیم.

در ادامه سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین هدف از برگزاری این مراسم را تجدید بیعت با آرمان‌های امام راحل و ارج نهادن به مقام شامخ شهدا دانست.

هاشم گودرزوند چگینی افزود: سیره شهدا نقش اساسی در پیشبرد و حفظ انقلاب دارد و فضای جامعه باید مملو از یاد و توصیه‌های آنان شود.

در پایان این مراسم از خانواده های شهدای اداره کل منابع طبیعی و دو شهید اخیر حسین پور و جعفرخانی که در مبارزه با گروهک تروریستی پژاک به لقاء الله پیوستند تجلیل شد.