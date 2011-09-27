هنجارشکنی از مهمترین آثار جنگ نرم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی فاطمی ظهر سه شنبه در جمع بسیجیان گناباد در جهاد کشاورزی این شهرستان با بیان اینکه ابزار دشمن در جنگ نرم ابزار فرهنگی است، بیان کرد: در جنگ سخت پرونده ای درخشان داشتیم و وظیفه ما در قبال جنگ نرم اقدام به موقع، قدرت تحلیل داشتن، تقویت فرهنگ بسیجی، توجه به ولایت محوری و اطاعت از رهبری است.

وی افزود: جنگ هشت ساله با هجوم عراق و با پشتوانه و با دخالت 16 کشور شروع شد و اهدافی که پشت صحنه داشتند بحث تجزیه ایران خصوصا خوزستان و تغییر ساختار جمهوری اسلامی ایران بود.

فاطمی گفت: عراق رسما قصد تغییر ساختار جمهوری اسلامی ایران را داشت و در این حال آرامش امام(ره) غیر قابل توصیف بود.

رئیس سازمان تبلیغات گناباد با بیان اینکه هفته دفاع مقدس یادآوری خاطرات و رشادتهای هشت سال دفاع مقدس است افزود: با 96 عملیات و برنامه ریزی های مهم اقتدار ملی ایران در جنگ حفظ شد و استعدادهای خودباوری، بیداری اسلامی، مقاومت از جمله آثار این جنگ بود.

وی افزود: اقدام دیگر دشمنان جنگ نرم علیه انقلاب بود که دو هدف مهم یکی تغییر رفتار انقلاب اسلامی و دوم مهار کردن انقلاب اسلامی ایران داشت.