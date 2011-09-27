سوداگران خانه های تاریخی بزرگترین تهدید شهر تهران هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین نشست از سلسله نشستهای علمی- فرهنگی سازمان زیباسازی شهر تهران با حضور مدیران سازمان زیباسازی و جمع کثیری از شورایاران شهر تهران در پژوهشکده فرهنگ ،هنر و معماری جهاد دانشگاهی برگزار شد.
دکتر احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران نیز در ادامه این نشست مهمترین مشکل شهر تهران را نبود تعریف و سابقه زیاد در هنرهای شهری خواند و گفت: مبنای توسعه، دانش محور بودن و مبنای دانش محوری، توسعه انسانی است.
وی با تاکید بر اینکه در اختیار قرار دادن بناهای تاریخی به عدهای سوداگر بزرگترین تهدید شهر تهران است تصریح کرد: تبدیل این بناها به آپارتمان باعث میشود تا بخش اعظمی از خاطرات شهری پاک شود و چیزی که شهروندان را به هم گره میزند خاطرات مشترک است، پس سازمان زیباسازی باید به خاطرات مشترک شهروندان توجه ویژهای داشته باشد.
عضو شورای شهر تهران افزود: از میان 2400 اثر ثبت شده شهر تهران تعداد 800 اثر تخریب شده است که علیرغم پیگیریهای مکرری که از میراث فرهنگی کردهایم مشخص نیست چرا این سازمان به راحتی خاطرات جمعی شهروندان را به حراج میگذارد. شورایاری محلهها باید نسبت به این نکته حساس و پیگیر باشند.
ضرغامی معاون فرهنگی و هنرهای شهری این سازمان هدف از این نشست را ارتقاء آگاهی عمومی شهروندان، تغییر افکار و نگرش شهروندان در رابطه با مفاهیم شهری و افزایش دانش شهروندان در حوزه زیباسازی شهری بر شمرد.
سید محمد جواد شوشتری مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با اشاره به مسئولیتهای سازمان زیباسازی و تاکید بر این که سازمان زیباسازی نهادی سیاست گذار است، تصریح کرد: سازمان زیباسازی در سال گذشته با چاپ 100 جلد کتاب در حوزههای نورپردازی، طراحی میادین و تبلیغات محیطی سعی دارد گامهای بلندی در راستای زیباسازی هر چه بیشتر شهر تهران بردارد.
وی افزود: این دورهها در راستای آموزش و کسب تخصص پیمانکاران برگزار میشود و پس از برگزاری این دورهها پیمانکارانی میتوانند با سازمان زیباسازی همکاری کنند که دارای مدرک دورههای برگزار شده باشند.
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