حسینعلی شمسایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز فعالیت دومین شرکت تعاونی تخصصی کشاورزی ایران در خراسان شمالی در زمینه محصول گوجه فرنگی در سال گذشته، اظهار داشت: فعالیت این شرکت مبتنی بر تهیه بذر، نهال، خرید و فروش گوجه فرنگی برای کشاورزان استان است.

وی گفت: این شرکت بذر و نهال های اصلاح شده و سازگار با منطقه که دارای بازدهی بیشتری در زمینه تولید، رنگ، مقاومت در برابر آفات و بیماری ها و ماندگاری است را خریداری و در میان کشاورزان توزیع می کند.

وی همچنین عنوان کرد: این شرکت جهت حمایت از تولیدکنندگان در زمان برداشت محصول گوجه فرنگی وارد عمل شده و در این راستا در سال گذشته در دو مرکز خرید شهرستان مانه و سملقان حدود دو هزار تن با قیمت توافقی گوجه فرنگی خریداری کرده ایم.

وی افزود: در سال جاری، مراکز خرید را به پنج مرکز در شهرستان مانه و سملقان و منطقه دشت گلستان افزایش داده ایم که تا کنون بیش از دو هزار تن محصول گوجه فرنگی از کشاورزان استان خریداری شده است.

شمسایی تصریح کرد: در حال حاضر در رقابت با تاجران بخش خصوصی در استان رکورد دار قیمت خرید این محصول هستیم و کمتر از 10 درصد از محصول خریداری شده را به کارخانه های استان و باقی آن به کارخانه های خارج از استان ارسال می شود.

وی در ادامه با تاکید بر این نکته که محصول گوجه فرنگی به لحاظ درآمدزایی برای کشاورزان استان مقام دوم را دارا است، اذعان داشت: متاسفانه کشاورزان استان در زمینه برخورداری از اطلاعات علمی در زمینه کاشت، داشت، برداشت و مبارزه علمی با بیماری ها و آفت های این محصول ضعیف هستند و نیازمند برگزاری دوره های آموزشی ترویجی هستند.

وی تاکید کرد: بررسی بیماریها و آفت های این محصول توسط کارشناسان متخصص کشاورزی و اطلاع رسانی همچنین آموزش روشهای مبارزه به موقع به آنان در استان ضروری است تا بتوان به تولید حداکثر دست یافته و ارزش افزوده را برای گوجه فرنگی کاران فراهم کنیم.

مدیرعامل شرکت تخصصی گوجه فرنگی کاران استان در خاتمه بر اطلاع رسانی دقیق و به موقع مرکز تحقیقات سازمان جهاد کشاورزی استان در خصوص اعلام زمان و شیوه مبارزه با آفت های محصول گوجه فرنگی به کشاورزان نیز تاکید کرد.



