اختلاس اخیر آزمونی بزرگ برای قوه قضائیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی در دیدار با محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به هفته دفاع مقدس که یادآور هشت سال دفاع و مقاومتی مقدس است، اظهار داشت: وقتی ایران اسلامی با آن شکوه و عظمت پیروز گشت و دست دشمنان از مملکت اسلامی کوتاه شد و منافع دیرینهٔ آنان به خطر افتاد، در فکر ضربه زدن به انقلاب بزرگ و نوپای مردم مسلمان ایران افتادند و هرچه داشتند برای تضعیف و به خیال خود نابودی انقلاب اسلامی به کار بردند.



مرجع تقلید شیعیان جهان ادامه داد: ‌ از جمله اینکه حکومت بعثی عراق را برای حمله به ایران ترغیب نمودند و صدام که خیال می‌کرد فردای آنروزی که به ایران حمله کند، به تهران خواهد رسید و شاید برحسب محاسبات نظامی خود درست فکر کرده بود، باور نداشت که ایمان مردم مسلمان ایران سد محکمی در مقابل حملات آنان خواهد بود.



آیت الله العظمی صافی با اشاره به انگیزهٔ مردم و به خصوص جوانان در دفاع از انقلاب اسلامی عنوان کرد: جوانان عزیز ما جان بر کف فقط برای اسلام و دفاع از انقلاب اسلامی در مقابل دشمن تا دندان مسلح ایستادند.



وی وحدت و همدلی را یکی از رموز پیروزی برشمرد و افزود: مردم مسلمان ایران با پیروی از رهبری انقلاب، علما و مراجع تقلید که خوشبختانه همه باهم اتحاد نظر داشتند؛ به ویژه مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی که همیشه یار و یاور انقلاب و پشتیبان مدافعان از حریم تشیع بودند، حماسه‌های بزرگی را خلق نمودند.



وی پاسداری از خون شهدا را وظیفهٔ همگان دانستند و بیان داشت: امروز بعد از سالیان سال، همه در مقابل این فداکاری و جانبازی جوانان غیور و متدین و در مقابل خون پاک شهدا مسئول هستیم و نباید کاری شود که در مقابل آنان شرمنده شویم.



آیت الله صافی با بیان اینکه اصل انقلاب برای احیای ارزش‌های فراموش شدهٔ دینی و رفع ظلم ستمگران بود، اظهار داشت: وظیفهٔ ما حفظ ارزش‌های دینی و دفاع از احکام می‌باشد و استقامت در امر دین و عدم تزلزل در آرمان‌های اولیه شرط بقای انقلاب می‌باشد.



مرجع تقلید شیعیان جهان با ذکر خاطراتی از دوران حضور در شورای نگهبان و حوادث مهمی که در آن موقع در مملکت اتفاق افتاده بود، بیان کرد: تمام همتم بر این بود که قانونی بر خلاف اسلام تصویب نشود.



وی با اشاره به اختلاس بزرگ و بی‌سابقه اخیر عنوان کرد: ‌امروز امتحانی بزرگ برای قوه قضائیه است که باید از این آزمون بزرگ سربلند بیرون آید. مردم منتظرند ببینند که با حقوق از دست رفتهٔ آن‌ها چه می‌کنند؟ باید عقیده مردم و علاقه آنان به نظام اسلامی محفوظ بماند و به مردم امید داد و قوه قضائیه نباید از خود ضعف نشان دهد.



آیت الله العظمی صافی در بخش دیگری از سخنان خود ابراز داشت: اشخاصی که امور مملکت رادر دست دارند باید صد در صد مسلمان و خودشان پایبند به قرآن و احکام باشند همه باید شوکت و عزت مملکت را در همه جا؛ در داخل و خارج حفظ نمایند و برنامه‌های کسانی که با این مملکت دشمنی دارند خنثی کنند.