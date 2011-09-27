۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۴

شاخص‌های بورس تهران در مدار رشد

شاخص کل امروز بورس اوراق بهادار تهران با رشدی 121 واحدی به رقم 26هزار و 692 رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در داد و ستدهای امروز بازار سهام، شاخص های بورس در مدار رشد قرار گرفتند. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران امروز با رشدی 121 واحدی به رقم 26هزار و 692 رسید و شاخص صنعت 68 واحد رشد کرد.

شاخص 50 شرکت فعالتر نیز رشدی 3.5 واحدی را تجربه کرد و شاخص های بازار اول و دوم به ترتیب 116 و 1.4 واحد افزایش یافتند.
 
معامله گران تالار شیشه ای امروز 194 میلیون و 200هزار و 574 برگه سهم و حق تقدم به ارزش 550 میلیارد و 218 میلیون و 96 هزار ریال را در 17 هزار و 445 نوبت معاملاتی داد و ستد کردند.
