تاثیر ایران در بیداری اسلامی به برکت مجاهدت شهداست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی کی نژاد ظهر سه شنبه در جریان افتتاح نمایشگاه انتزاع مقدس در دانشگاه هنر اسلامی تبریز اظهار داشت: باید پروردگار متعال را به جهت تحقق یکی دیگر از پیش بینی های امام امت(ره) که همان صدور انقلاب اسلامی و دمیدن روح و جان تازه در غیرت امت اسلامی بود شاکر بود.

رئیس دانشگاه هنر اسلامی تبریز ضمن توصیه به دانشجویان جهت شناخت حضرت امام خمینی(ره) از آنان خواست به منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری گوش دل بسپارند.

کی نژاد از شورای آموزشی دانشگاه هنر اسلامی تبریز خواست تا ترتیبی اتخاذ نمایند که اساتید گروه های آموزشی در پایان نامه های دانشجویی و تکالیف کلاسی یا آخر ترم خود از موضوعات نشات گرفته از نسیم بصیرت و آگاهی و برکات موج بیداری اسلامی استفاده نمایند.

نمایشگاه عکس، ماکت سازی و فضاسازی انتزاع مقدس که در گرامیداشت هفته دفاع مقدس در دانشگاه هنر اسلامی تبریز افتتاح شد، تا دهم مهر آماده بازید علاقمندان است.

این نمایشگاه که به همت بسیج دانشجویی برگزار شده از ساعت 11 تا 17 روزهای یادشده در سالن شماره دو ساختمان نگارخانه پردیس دانشگاه هنر اسلامی تبریز واقع در میدان حکیم نظامی تبریز دایر است.