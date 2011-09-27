۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۴۸

همزمان با هفته دفاع مقدس/

سه طرح راه روستایی در آمل افتتاح شد

آمل - خبرگزاری مهر: رئیس اداره راه و ترابری شهرستان آمل از افتتاح سه طرح حوزه راه روستایی این شهرستان در بخش کوهستانی لاریجان، همزمان با هفته دفاع مقدس خبر داد.

قاسم رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این طرحها شامل فتتاح پل روستای شاهاندشت، آسفالت راه روستایی نیاک و پل عابرپیاده روستای کفا کلری نمارستاق بخش لاریجان بوده است.

وی افزود: پل روستای شاهاندشت 26 متر طول، شش مترعرض و 9 متر از سطح آب ارتفاع دارد.

رئیس اداره راه و ترابری آمل  اضافه کرد: برای افتتاح این پل یک میلیارد و700میلیون ریال هزینه و 50خانوار این روستا و واحدهای تولیدی منطقه از مزایای راه ارتباطی مناسب بهره مند شدند.

رمضانی، به افتتاح آسفالت راه روستایی نیاک در بخش لاریجان اشاره کرد و ادامه داد: برای آسفالت این روستا به طول 600 متر وعرض چهار متر بیش از دو میلیارد ریال هزینه شد.

وی یادآور شد: پل عابر پیاده روستای کفاکلری نمارستاق بخش لاریجان با 500 میلیون ریال اعتبار افتتاح شد.

وی افزود: با بهره برداری از آسفالت راه روستایی نیاک و پل عابر پیاده کفاکلری در مجموع حدود 200 خانوار این دو روستا از مزایای آن بهره مند شدند.

