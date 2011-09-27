سه طرح راه روستایی در آمل افتتاح شد

قاسم رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این طرحها شامل فتتاح پل روستای شاهاندشت، آسفالت راه روستایی نیاک و پل عابرپیاده روستای کفا کلری نمارستاق بخش لاریجان بوده است.



وی افزود: پل روستای شاهاندشت 26 متر طول، شش مترعرض و 9 متر از سطح آب ارتفاع دارد.



رئیس اداره راه و ترابری آمل اضافه کرد: برای افتتاح این پل یک میلیارد و700میلیون ریال هزینه و 50خانوار این روستا و واحدهای تولیدی منطقه از مزایای راه ارتباطی مناسب بهره مند شدند.



رمضانی، به افتتاح آسفالت راه روستایی نیاک در بخش لاریجان اشاره کرد و ادامه داد: برای آسفالت این روستا به طول 600 متر وعرض چهار متر بیش از دو میلیارد ریال هزینه شد.



وی یادآور شد: پل عابر پیاده روستای کفاکلری نمارستاق بخش لاریجان با 500 میلیون ریال اعتبار افتتاح شد.



وی افزود: با بهره برداری از آسفالت راه روستایی نیاک و پل عابر پیاده کفاکلری در مجموع حدود 200 خانوار این دو روستا از مزایای آن بهره مند شدند.