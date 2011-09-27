رتبه دانشگاه علوم پزشکی تهران در 3 رشته دنیا/ تاسیس پارک فناوری نوین

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر باقر لاریجانی امروز در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در این دانشگاه یادآور شد: دانشگاه در سال گذشته در رتبه‌بندی ESI توانست 400 رتبه ارتقا‌ پیدا کند و در رتبه‌بندی اسکوپوس نیز رتبه 270 را بین ده‌ها هزار دانشگاه دنیا کسب کردیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران خطاب به دانشجویان ورودی جدید گفت: از دانشجویان جدید انتظار می‌رود از این بستر علمی با توکل به خدا و تلاش جدی استفاده کرده تا برای کمک به مردم قدم‌های آتی را برداریم. شما باید جزو کسانی باشید که دستاوردهای جدید را به دستاوردهای دانشگاه علوم پزشکی تهران اضافه کنید.

وی گفت: ما در عرصه پزشکی دو مسئولیت داریم که یکی تامین سلامت مردم و دیگری ارتقای جایگاه علمی خود در منطقه است تمام کسانی که در دنیا به کار علمی دست یافته‌‌اند شب و روز را نشناخته و نگاهی فداکارانه داشته‌اند.

لاریجانی با اشاره به وجود 50 دانشگاه علوم پزشکی در کشور، اظهار داشت: حدود 30 درصد تولیدات علمی در ISI و 45 درصد تولیدات medline در عرصه پزشکی محصول تلاش اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران است.

وی با اشاره به وجود 81 مرکز تحقیقاتی در این دانشگاه خاطرنشان کرد: تنوع مراکز تحقیقاتی متفاوت شرایطی را فراهم می‌کند تا بتوان به صورت شبکه‌ای در توسعه علم تلاش کرد چرا که بدون همکاری تیمی نمی‌توان در عرصه علمی حرف‌های نوآورانه را به تولید برسانیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره ایجاد سه مرکز رشد و یک پارک علمی و فناوری در دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: این سه مرکز رشد در حوزه تولید داروهای جدید، تجهیزات پزشکی و فناوری‌های نوین فعالیت می کنند. پارک فناوری نوین نیز به‌زودی کار خود را در دانشگاه آغاز می کند.