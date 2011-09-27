رونق صنایع دستی در البرز نیازمند توسعه گردشگری است

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی بعد از ظهر سه شنبه در بازدید از نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته البرز در جمع خبرنگاران افزود: توجه بیش از پیش به امر گردشگری و توسعه گردشگری می تواند زمینه های معرفی و رونق و تقویت صنایع دستی را نیز فراهم کند.

وی ادامه داد: صنایع دستی و گردشگری با هم در ارتباط هستند و تقویت هریک از آنها به تقویت دیگری کمک می کند.

این مسئول اضافه کرد: در کرج بسیاری از اقوام ایرانی زندگی می کنند و از این نظر می توان گفت که کرج ایران کوچک است.

امکان وجود دارد که همه صنایع دستی مناطق مختلف را در البرز داشته باشیم

استاندار البرز یادآور شد: این امکان وجود دارد که همه صنایع دستی مناطق مختلف کشور را در البرز داشته باشیم و زمینه های این امر باید فراهم شود و دستگاه ها همکاری کنند.

فرهادی با تبریک به مناسبت فرارسیدن هفته گردشگری گفت: استان البرز جاذبه های گردشگری فراوانی دارد و این جاذبه ها باید معرفی شود و زمینه های افزایش رونق آنها را فراهم کنیم.

این مسئول اضافه کرد: لازم است زیرساختهای رشد گردشگری در استان البرز فراهم شود که این امر شامل موارد مختلفی می شود و توجه به این موارد بسیار مهم و ضروری است.

البرز تعداد قابل توجهی اثر تاریخی دارد

استاندار البرز افزود: البرز تعداد قابل توجهی اثر تاریخی دارد که این آثار به موازات معرفی سایر جاذبه های گردشگری استان باید معرفی شود و اهمیت این امر را دریابیم.

نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته البرز با هدف معرفی مراکز و بخشهای مرتبط با امر گردشگری و صنایع وابسته و فعالیتها و خدمات و محصولات این مراکز آغاز شده است.

این نمایشگاه ظهر سه شنبه در کاروانسرای شاه عباسی کرج آغاز شده و جمعی از مراکز و بخشهای مرتبط با امر گردشگری و صنایع وابسته در آن حضور دارند.