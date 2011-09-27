شکست حصر آبادان مبدا تحول استراتژیک جنگ بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر سیدیحیی صفوی روز سه‌شنبه در صبحگاه مشترک نظامی با حضور بسیجیان پایگاه‌های 21گانه گردان‌های عاشورای شرکت ذوب‌آهن اصفهان اظهار داشت: پس از شکسته شدن حصر آبادان جنگ انقلابی در جبهه‌ها آغاز شد.

وی با گرامی‌داشت سالروز شکست حصر آبادان در پنجم مهرماه سال 60 افزود: دیروز دشمن جنگ سخت نظامی را به ملت ایران تحمیل کرد اما امروز جنگ نرم با پیچیدگی‌های بیشتر را علیه نظام اسلامی به کار گرفته است.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا در امور مرتبط با نیروهای مسلح تصریح کرد: شکست حصر آبادان مبدأ تحول استراتژیک جنگ از نبرد کلاسیک به جنگ انقلابی بود.

مدیریت امام خمینی (ره) الهی بود

فرمانده سابق سپاه با اشاره به اینکه امام خمینی (ره) نه تنها جنگ را در داخل کنترل کرد بلکه صحنه بین‌المللی جنگ را نیز هدایت می‌کرد، افزود: مدیریت امام (ره) الهی بود و تمام جوانب جنگ تحمیلی را زیر نظر داشت.

سرلشکر رحیم صفوی وحدت و همدلی نیروهای بسیج، سپاه و ارتش را از دیگر عوامل موفقیت ایران در جنگ تحمیلی دانست و بیان داشت: قدرت برتری فکری و علمی و همچنین طرح‌ریزی عملیاتی فرماندهان جنگ ایران بیشتر از نیروهای عراقی بود و نیروهای ایران با عقلانیت خاصی تمام علوم را در جنگ به کار بردند.

این فرمانده ارشد دوران دفاع مقدس با بیان اینکه روحیه شهادت‌طلبی و شجاعت رزمندگان کشور یکی از مهم‌ترین عوامل برتری ما بر عراق بود، ادامه داد: بار جنگ تحمیلی را شجاعت، شهادت‌طلبی و مردانگی نیروهای کشور پیش برد.

پیروزی در جنگ سبب افزایش نفوذ ایران در منطقه شد

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا، پیروزی ایران در جنگ تحمیلی را سبب افزایش قدرت و نفوذ ایران در منطقه دانست و اضافه کرد: جنگ امروز ما جنگ نرم به مفهوم اقتصادی و فرهنگی است و دشمن با این جنگ به سراغ ما آمده است.

وی افزود: دشمنان با شبکه‌های ماهواره‌ای و قدرت رسانه‌ای خود می‌خواهند باورها، اندیشه‌ها، فکر جوانان، لباس پوشیدن و رفتار جوانان را به سبک خودشان تغییر دهند.

رحیم صفوی با اشاره به اینکه جنگ نرم را باید جدی بگیریم، اظهار داشت: در میدان اقتصادی هم که دشمن در آن به دنبال ضربه زدن به نظام است با تکنولوژی‌های پیشرفته و ابزارهای قدرت به میدان آمده‌ایم.

الگوی به خیابان آمدن مردم را امام (ره) به مصری‌ها یاد داد

این استاد دانشگاه در ادامه به قدرت نفوذ انقلاب ایران در بیداری اسلامی اشاره کرد و گفت: ملت بزرگ ایران به رهبری حضرت امام خامنه‌ای در دل مسلمانان کشورهای منطقه نفوذ کرده و بیداری اسلامی را به وجود آورده است.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا با اشاره به اینکه مصری‌ها مدل کشاندن مردم به خیابان‌ها را از امام خمینی (ره) آموختند، تصریح کرد: الگوی به خیابان آمدن مردم را امام (ره) به مصری‌ها یاد داد تا برای سرنگونی حکام مستبد خود به کار بگیرند.

وی تاکید کرد: بیداری اسلامی در اثر نفوذ فرهنگ انقلاب و به برکت خون شهدا به وجود آمد و این موضوع قدرت نرم فرهنگی و نشر معارف اسلامی ایران را می‌رساند.

صنعت کشور را می‌توان با اندیشه جمعی به پیش برد

رحیم صفوی اضافه کرد: حدود یک میلیارد و 650 میلیون مسلمان در سراسر جهان تحت تأثیر قدرت فرهنگی مردم و انقلاب ایران قرار گرفته‌اند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود وجود عقلانیت، خردمندی و مجاهدت را در بخش اقتصادی ضروری دانست و بیان داشت: صنعت کشور را می‌توان با روحیه بسیجی، مجاهدت، داوطلبی و اندیشه جمعی به پیش برد.