يك شهرجديد دراستان اصفهان تاسيس مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، براين اساس روستاي خالد‌آباد مركز دهستان خالد‌آباد از توابع بخش امامزاده شهرستان نطنز در استان اصفهان به‌عنوان شهر خالدآباد شناخته مي شود.

وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 1/9/1383 بنا به پيشنهاد شماره 33973/42/4/1 مورخ 14/4/1383وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ با رعايت تصويب‌نامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند: روستاي خالد‌آباد مركز دهستان خالد‌آباد از توابع بخش امامزاده شهرستان نطنز در استان اصفهان به‌عنوان شهر خالدآباد شناخته شود.

محدوده اين شهر بر اساس تبصره (1) ماده (4) قانون مذكور تعيين خواهد شد.