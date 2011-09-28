احمد صادقی در گفتگو با مهر درباره افزایش هزینه های راه و ترابری در سال جاری، گفت: پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها قیمت قیر حدود 10 برابر شده و قیمت سوخت هم از همان ابتدا افزایش یافته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه افزایش هزینه های ساخت راه و ترابری طبیعی است، بیان کرد: در این مدت هزینه‌های خدمات و دستمزد هم افزایش پیدا کرده که تمام این هزینه ها بر روی قیمت واحدهای راهداری تاثیرگذار است.

وی درباره حضور بخش خصوصی در پروژه های راهسازی با افزایش هزینه ها، اظهار داشت: بخش خصوصی مشکلی برای ورود به پروژه ها ندارد زیرا قراردادهای جدید براساس قیمت های امسال بسته می شود.

صادقی افزود: پیمانکاران بخش خصوصی هم در پروژه های راهسازی مشغول فعالیت هستند و مشکلی از این بابت وجود ندارد.