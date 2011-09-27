به گزارش خبرگزاری مهر، یونس عالی پور گفت: فروشگاههای زنجیره ای در مقایسه با واحدهای توزیع سنتی و خرده فروشیها، دارای خصوصیات و ویژگیهای زیادی هستند که برای استفاده از این مزایا گسترش آنها در دستور کار سازمان بازرگانی قرار دارد.



وی با بیان اینکه یک فروشگاه زنجیره ای که از شعب و فروشگاههای متعدد تشکیل می شود و معمولادر تمام واحدهایش، کالاهای تجاری یکسانی با قیمت یکسان فروخته میشود گفت: خرید فروشگاه در حجم و مقیاس بالایی است‌، لذا می‌تواند در مقایسه باخرده فروشیهای کوچک ، کالاها را با قیمت پایین تری خریداری و با قیمت مناسب تری به فروش رساند.



رئیس سازمان بازرگانی با تاکید بر اینکه فروشگاههای زنجیره ای مانند بعضی از کارخانجات بزرگ تولیدی دارای هزینه ثابت قابل توجهی هستند افزود : تداوم حیات اقتصادی فروشگاههای زنجیره ای ، موکول به توسعه شعب آنهاست ،چرا که برای چنین فروشگاههایی‌، حد پایین از توسعه وجود دارد که کمتر از آن حد، این فروشگاهها دوام نمی‌آورند و متضرر خواهند شد.



عالی پور جلوگیری از توسعه بی رویه واحدهای تجاری در فضاهای غیرتجاری ، توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد کردن کالاهای تولید داخلی و استفاده از بارکد ملی، تثبیت قیمت کالا در مناطق مختلف شهری با توجه به یکسان بودن قیمت انواع کالاهای عرضه شده در کلیه شعب فروشگاههای زنجیره‌ای را از مزایای اجتماعی فروشگاه‌های زنجیره‌ای برشمرد.



وی همچنین از بهبود نسبی ترافیک شهری با حذف مسافرت‌های درون شهری غیرضروری ، کاهش آلودگی هوا و استهلاک وسائط نقلیه ، کاهش گردش نقدینگی با استفاده از کارتهای اعتباری به عنوان دیگر مزایای اجتماعی فروشگاههای زنجیره ای یاد کرد.



رئیس سازمان بازرگانی گفت : فروشگاههای زنجیره ای به علت قدرت اقتصادی و سازماندهی متمرکزشان ، درتبلیغات برای محصولاتشان ، مزیت منحصربه فردی دارند و قادرند پیامهایشان را ازطریق روزنامه ها، مجلات ، رادیو، تلویزیون و... به مصرف کننده برسانند، درحالی که یک واحدخرده فروشی مستقل ، دراین خصوص انتخابهای بسیار کمتری دارد.



عالی پور افزود: فروشگاههای زنجیره ای مزایای زیادی برای مصرف کنندگان دارد که میتوان به آزادی انتخاب بیشتر باتوجه به تنوع کالایی، ورود آزاد و عدم اجبار به خرید و درنتیجه ایجاد آرامش هنگام خرید ، عرضه کالا به قیمت ثابت و همراه با اطلاعات کالا نظیر وزن ، تاریخ تولید و انقضا اشاره کرد



وی صرفه جویی در وقت را از مهمترین ویژگی‌های فروشگاه‌های بزرگ دانست وگفت: فروش اجناس بسیار متعدد در زیر یک سقف باعث میشود مصرف کننده فقط با یک بار مراجعه نیاز های خود را تامین نماید که این خصوصیت در شهرهای بزرگ پرازدحام و دارای ترافیک ، شاید از قیمت ارزانتر، برای مشتریان جذاب تر باشد.

