جایگاه مساجد در دوران دفاع مقدس/ راهکارهای احیای کارکردهای مساجد

حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد جایگاه مسجد برای مسلمانان در هنگام جهاد در صدر اسلام گفت: دین اسلام یک دین اجتماعی است و این موضوع در آموزه های تئوری و عملی کاملا مشهود است .
وی افزود: اسلام نماز ـ خصوصیترین ارتباط انسان با خدا ـ را کاملا به طور اجتماعی از دینداران می خواهد و مسجد که جایگاه برگزاری نماز جماعت است را خاصیت و جایگاهی ویژه داده است که از ارتباط با خدا تا ارتباط با مخلوق در راستای هدف الهی را شامل می شود.
حجت الاسلام موسوی هوایی با بیان اینکه دین اسلام تشکراز خالق را در تشکر از مخلوق دانسته و پیشرفت معنوی انسان را در خدمت به انسان تعریف می کند، یادآور شد: چه بسیار روایاتی داریم که برطرف کردن حاجات مسلمین را از روزه و اعتکاف بالاتر می داند و مسلمانان را تشویق به توجه به نیازهای یکدیگر می کند و گاهی نسبت به عدم رعایت آن هشدار می دهد .
وی تأکید کرد: چه جایگاه محل و مأمنی مطمئن تر از مسجد. مکانی که مردم برای همت گماردن به امور مسلمین روزانه در وقتهای مختلف به آن رجوع می کنند برای ارتباط با خالق، خالقی که امر کرده به امور مخلوق بپردازید، و چه وقتی لازم تر از هنگام جهاد و جنگ مسلمین که گروهی از رزمندگان در حال جهاد با دشمنان هستند.
معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر کارکردهای مختلف مسجد از آغاز اسلام به جایگاه مسجد در دوران هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: مسجد علاوه بر آموزش رزمندگان اسلام، پایگاه و محلی برای ترغیب مردم برای جهاد، ایجاد محلی برای جمعآوری کمکهای مادی و معنوی به رزمندگان، مکانی برای روشن کردن اذهان مردم در زمینه تصمیم گیریهای جنگ بود.
موسوی هوایی به فعالیتهای مختلف مساجد در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: در هشت سال جنگ تحمیلی شاهد تأثیر مساجد در معرفی انقلاب اسلامی و ساماندهی نیروهای مردمی به ویژه بسیج و نشر و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بودیم.
وی افزود: این فعالیت های مردمی در مساجد در آن زمان به دو گونه بود؛ یکی فعالیت نخبگان دینی مانند ائمه جماعات، فرماندهان بسیج و ... که عبارت بود از ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، ایجاد و زنده نگداشتن حس دفاع از وطن، روشنگری اذهان مردم در هجمه های نرم دشمن در خلال جنگ و بیان لزوم اطاعت از امر ولی فقیه زمان امام خمینی(ره) که موجب ایجاد موج رفتن جوانان به جبهه ها و دفاع از وطن شد. فعالیت دیگر حمایت مادی مردم از جبهه ها و رزمندگان اسلام بود که پایگاه اصلیش مساجد بود. می توان گفت مساجد در جنگ قلب های تپنده کشور ایران بودند تا جبهه ها نیرو بگیرند.
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