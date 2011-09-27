پلیس در برابر عوامل نا امنی آمل کوتاهی نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد صادق پهلوان ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: پلیس آمل در برخورد با تعدادی از افراد شرور شهرستان که نا امنی های آنان موجب رعب و وحشت شهروندان شده، آنان را شناسایی و به محاکم قضایی معرفی کرده است.



پهلوان درخصوص شرارتها و تیراندازی هایی که در برخی از ساعت شبانه روز در شهرستان آمل اتفاق افتاده و برخورد پلیس در این زمینه، پاسخ داد: عاملان این اقدامات وحشت آفرین در این شهرکه از سردسته های گروه های شرارت بودند و تعدادی پس از آزادی از زندان به اقدامات شوم خود ادامه می دادند، توسط پلیس شهرستان دستگیر و این افراد پس ازدستگیری به محل تیراندازی هدایت تا چهره پلید آنان را بیشتر مردم شناسایی کنند.



فرمانده انتظامی آمل با تاکید براینکه مقامات قضایی باید در صدورحکم افراد شرور و برهم زنندگان نظم عمومی و نا امنی ها درکوتاه ترین زمان قاطع باشند، اضافه کرد: متاسفانه اقدامات تعدادی از افراد شروری که به شرارت و ایجاد نا امنی در شهرستان پرداخته بودند، پس از آزادی کوتاه مدت از زندان بوده است.



پهلوان از مردم خواست در شناسایی و اطلاع دادن از افرادی که به هرنحو در ایجاد نا امنی و شرارت درجامعه اقدام می کنند، همکاری و به ستادهای خبری پلیس اطلاع دهند.



وی به عملکرد پلیس شهرستان آمل در پنجماهه گذشته اشاره کرد و گفت: در این مدت پلیس شهرستان آمل درهمه حوزه ها از نظرکشفیات و انجام ماموریتهای پلیسی در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش داشته است.



فرمانده انتظامی آمل با اشاره به اینکه مردم در پنج ماه امسال، پنج هزارو 605 دفعه برای کمک از پلیس با ستادهای خبری این فرماندهی تماس گرفتند، اضافه کرد: دراین مدت پنج هزار و 796مورد به صورت حضوری به یگانهای پلیس درشهرستان مراجعه کردند.



پهلوان از کشف و ضبط بیش از 30 کیلوگرم انواع مواد مخدر در این شهرستان خبر داد و اضافه کرد: این میزان کشفیات درمقایسه با مدت مشابه پارسال حدود 40 درصد بیشتر بوده است.



وی یادآور شد: در این مدت 9 قبضه سلاح جنگی و 41 قبضه سلاح شکاری که به صورت غیرقانونی در دست افراد بوده ، کشف و ضبط شد.



فرمانده انتظامی آمل، موفقیت پلیس را لازمه همکاری بیشتر مردم با پلیس دانست و ابرازامیدواری کرد مردم پلیس را ازخود برای حفظ امنیت و آرامش بدانند.