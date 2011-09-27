هفته دفاع مقدس درسهای بزرگی برای مسئولان به همراه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله ابراهیمی در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس که عصر امروز با حضور بسیجیان استانداری تهران برگزار شد، افزود: تلاش با تمام توان برای خدمت هر چه بیشتر به مردم و برداشتن گامهای بلند برای شکوفایی کشور، در راستای اهداف دفاع مقدس است.

استحکام ریشه های انقلاب از آثار مثبت دفاع مقدس است

وی دفاع مقدس را آغاز دوباره ای در مفهوم مردمی شدن انقلاب دانست و تصریح کرد: استحکام ریشه های انقلاب و ماندگاری آن، با نفوذ در عمق جان و روح مردم از دیگر آثار مثبت دفاع مقدس است

این مسئول، مهمترین وظیفه همه مردم را ادامه راه شهیدان دانست و در بیان دستاوردهای دفاع مقدس برای کشور، گفت: اتحاد و انسجام همه اقشار مردم با محوریت ولایت فقیه از آثار مثبت دفاع مقدس است.

ابراهیمی افزود: تبعیت از رهبری هم اکنون نیز تنها راه نجات کشور در برابر انواع تهاجم استکبار جهانی است

معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی استانداری تهران ادامه داد: عزت، شرف، اقتدار و همه وجودمان اکنون مدیون فداکاریها و از جان گذشتگی های شهدا و خون پاکشان است.