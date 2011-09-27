۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۰۵

محمدرضا مردانی:

اساتید و دانشجویان رزمندگان جبهه جنگ نرم با دشمن هستند

تاکستان - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز گزینش جذب هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در عصر جنگ نرم دشمنان استادان و دانشجویان سربازان و رزمندگان خط مقدم جبهه مبارزه با دشمن تلقی می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مردانی ظهر سه شنبه در جمع اعضاء هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان با تبریک آغاز سال تحصیلی و تقارن آن با هفته دفاع مقدس اظهارداشت: هفته دفاع مقدس یادآور دلاورمردیهای رزمندگانی است که همه ما مدیون و مرهون آنها هستیم که تمامی علایق دنیوی خود را زیرپا گذاشته و خون پاک خود را در راه دفاع و حراست از خاک پاک میهن اسلامی ایران نثار کردند.

وی افزود: در دوران جنگ تحمیلی جمهوری اسلامی ایران در محاصره اقتصادی، سیاسی و نظامی دشمنان شرایط سختی را سپری کرد اما رزمندگان خود را در برابر آماج حملات دشمنان سپر کردند تا از انقلاب دفاع کنند.

مردانی تصریح کرد: با رشادتها و جان فشانیهای رزمندگان امروز جمهوری اسلامی ایران به کانون حرکتهای مسلمانان جهان تبدیل شده و خیزش تمامی کشورهای عربی علیه دیکتاتورهای خود از انقلاب اسلامی ایران الهام گرفته است.

رئیس مرکز گزینش جذب هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بخش دیگری از سخنان خود به رویارویی کشور در مقابل دشمنان در جبهه نرم اشاره کرد و اظهارداشت: هنوز جنگ دشمنان علیه کشور ما به اتمام نرسیده و دشمنان در جبهه دیگری با عنوان جنگ نرم در مقابل ما قرار گرفته اند و حصاری به دور کشور کشیده اند تا ما نتوانیم به دست آوردهای علمی و فن آوری های روز دنیا دست پیدا کنیم.

 وی بیان کرد: در جبهه جنگ نرم، اساتید و دانشجویان به عنوان فرماندهان و افسران این جنگ محسوب می شوند که با ایثار و فداکاری باید در صحنه دانشگاه ها و سلاح علم و دانش به مقابله با توطئه های دشمن بروند.

این مسئول در پایان با بیان جایگاه ویژه دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان یادآورشد: دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان از ظرفیت بالا و بالقوه ای برخوردار است و خوشبختانه با بهره گیری از روحیه ارزشی که در بین اساتید و نخبگان این واحد وجود دارد تربیت آینده سازان کشور به درستی صورت می گیرد و آینده روشنی را نوید می دهد.

جواد طاهری سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان نیز در ابتدای مراسم به حمایت های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دانشگاه آزاد اسلامی اشاره کرد و اظهارداشت: از بدو تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی تاکنون شاهد حمایتهای همه جانبه وزرات علوم، تحقیقات و فناوری از این مرکز علمی بزرگ در راه اندازی رشته ها و جذب اساتید برجسته هستیم که این امر باعث شده دانشگاه آزاد اسلامی بتواند با قدرت و سرعت بیشتری به حیات علمی خود ادامه دهد.

وی افزود: واحد تاکستان نیز همانند سایر مراکز دانشگاهی از حمایتهای این وزراتخانه بی نصیب نبوده و تاکنون بیش از 100 رشته تحصیلی از مقاطع کاردانی تا دکتری راه اندازی و اساتید فرهیخته و برجسته ای را به عنوان هیئت علمی جذب کرده است.

