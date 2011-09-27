منع فعالیت عایشه در الجزایر / انقلابیون از بنی ولید عقب نشینی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العرب آنلاین،"عبدالله کنشیل" مسئول گفتگو کننده انقلابیون با ساکنان شهر بنی ولید گفت : انقلابیون از مواضع خود به سبب شدت آتش نیروهای وابسته به قذافی عقب نشینی کرده اند.

از سرت خبر می رسد که انقلابیون توانسته اند از محور شرق وارد این شهر شوند و با گردانهای قذافی در حال جنگ هستند.

خبر دیگر از لیبی اینکه منابع آگاه در طرابلس اعلام کردند که هسته اولیه دولت موقت تشکیل شده است و پست وزارت امور خارجه به "ابراهیم الدباشی" نماینده لیبی در سازمان ملل متحد، وزارت دفاع به "عبدالرحمن السویحلی"، اوقاف به "محمد ابوفارس"، کار به "فتحی البعجت"، دارایی به "علی الترهونی"، وزارت نفت به "قاسم الزواوی"،امور اجتماعی به "زینب الزائدی" و آموزش عالی به "مفیده الزقوزی" سپرده شده است.

از سوی دیگر "کاظم زین العابدین" رئیس دفتر وزیر دادگستری تونس اعلام کرد : درخواستی برای تحویل البغدادی المحمودی نخست وزیر رژیم قذافی به تونس ارائه نشده است.

خبر دیگر اینکه، "عمار بلانی" سخنگوی وزارت امور خارجه الجزایر بیان کرد: در صورتی که عایشه دختر سرهنگ قذافی و دیگر اعضای خانواده وی که در الجزایر هستند اظهار نظری کنند، از این کشور اخراج می شوند.

وی افزود : "عایشه قذافی" و همه اعضای خانواده وی باید از هرگونه اظهار نظر، فعالیت سیاسی، حزبی و رسانه ای پرهیز کنند، در غیر این صورت، به شکل دیگری با آنها برخورد می شود.

از سوی دیگر یک منبع مسئول در فرودگاه بین المللی الجزایراعلام کرد: هشت نفری که به مصر رفته اند دامادهای قذافی و دیگر نزدیکان وی بوده اند.

منبع فوق بیان کرد: همچنین برخی کارکنان سفارت رژیم لیبی در الجزایر که به قذافی وفادار مانده اند پس از اینکه پناهندگی سیاسی به آنها داده نشد، به مصر رفته اند.

از سوی دیگر "محمود جبریل" رئیس دفتر اجرایی شورای انتقالی لیبی گفت : ناتو باید به عملیات در لیبی ادامه دهد، زیرا قذافی هنوز آزاد است و پول و طلای فراوان در اختیار دارد.

وی افزود: ثروتی که معمر قذافی در اختیار دارد می تواند لیبی و شمال آفریقا و صحرای مرکزی قاره را بی ثبات کند و دستگیری وی برای ثبات کل منطقه مهم است.