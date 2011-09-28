256 حکم برای هیئت امنای اماکن متبرکه مازندران صادر شد

رضا علی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مازندران در سطح کشور، اولین استان در مقبولیت تشیع بوده و با ارادت ویژه مردم این استان در گذشته توانست، بیشترین امامزاده در سطح کشور را در خود جای دهد و این نشان از ولایتمداری و دوستی این مردم به خاندان پیامبر(ص) است.

وی افزود: اداره کل اوقاف و امورخیریه مازندران، برای ساماندهی هیئت های امناء اماکن متبرکه بویژه امامزادگان و مساجد هر ساله طبق برنامه تعریف شده پس از پایان هر حکم اعضای هیئت امناء اقدام به صدور حکم جدید می کند که در شش ماهه اول سال جاری، تعداد 72 حکم ویژه اعضای هیئت امناء بقاع متبرکه و 184 حکم ویژه هیئت امناء مساجد صادر شده است.

زارع افزود: هزار و 87 نفر در سالجاری، عضو هیئت امناء اماکن متبرکه بوده و در سال گذشته 394 حکم برای هیئت امناء بقاع و اماکن متبرکه صادر و هزار و 767 نفر در عضویت هیئت امناء قرار داشتند.

معاون اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران اضافه کرد: هر مکان متبرکه باید دارای سه یا پنج هیئت امناء باشد و فرمانده پایگاه مقاومت و روحانی مسجد یا محله عضو اصلی و سه نفر باقیمانده با تائید روحانی مسجد دیگر، اعضای این هیئت امناء هستند.