جئونبوک مقتدرانه صعود کرد/ الاتحاد باخت، سئول حذف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدارهای دور برگشت از مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا عصر امروز سهشنبه با برگزاری دو دیدار پیگیری شد که در یکی از این دیدارها تیم جئونبوک موتورز کرهجنوبی با پیروزی 6 بر یک برابر سرزو اوزاکای ژاپن صعود مقتدرانهای به جمع 4 تیم پایانی جام داشت.
در این دیدار لی دونگ کونگ(49، 55، 64 و 90)، الیور جونیور(32) و سونگ وان(76) برای جئونبوک موتورز کرهجنوبی گل زدند و کوماتسو(71) تک گل تیم سرزو را به ثمر رساند.
مسابقه رفت دو تیم با برتری 4 بر 3 تیم سرزو اوزاکای ژاپن به پایان رسید اما در مجموع تیم جئونبوک موتورز کرهجنوبی با برتری 9 بر 5 راهی مرحله نیمه نهایی شد.
در دیگر دیدار برگزار شده تیم اف سی سئول کرهجنوبی در ورزشگاه خانگی با نتیجه یک بر صفر از سد الاتحاد عربستان گذشت اما با توجه به شکست 3 بر یک در دیدار رفت، در مجموع با شکست 3 بر 2 در دو بازی رفت و برگشت از صعود به مرحله نیمه نهایی بازماند. مولینا اوریبه(84) تک گل اف سی سئول کرهجنوبی را در این بازی به ثمر رساند.
مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا فردا چهارشنبه با برگزاری دو دیدار زیر به پایان میرسد:
* ذوبآهن ایران - سوون سامسونگ بلووینگز کرهجنوبی، ساعت 16:20، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
(نتیجه بازی رفت یک - یک)
* السد قطر - سپاهان ایران، ساعت 18:50، ورزشگاه شیخ جاسم بن حمد دوحه
(نتیجه بازی رفت با رای کنفدراسیون فوتبال آسیا 3 بر صفر به سود تیم السد)
