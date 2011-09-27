به گزارش خبرگزاری مهر، معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد هدف از برگزاری این جلسه را ایجاد امنیت و سهولت هرچه بیشتر در امر تردد دانشجویان عنوان کرد و اظهار داشت: در این خصوص جلسات متعددی با مسئولین شرکت های اتوبوس رانی و تاکسی رانی برگزار شد و توافقات خوبی در این زمینه حاصل شده است.

بهروز دوستی به مشکلات تردد دانشجویان اشاره کرد و خواستار همکاری مسئولین نیروی انتظامی در این زمینه شد.

وی ساماندهی محل توقف اتوبوس ها و تاکسی ها، خط کشی مناسب، خریداری و نصب تابلوهای ایستگاه، کنترل بیمه نامه، گواهی نامه و سلامت جسمی و اخلاقی رانندگان را از اقدامات صورت گرفته توسط دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد با همکاری نهادهای ذی ربط در این راستا برشمرد.

سرهنگ بهمن پاکزاد فرمانده انتظامی شهرستان خرم آباد نیز به پیچیدگی و حساسیت مسئله تردد دانشجویان به دلیل تعداد زیاد آنان اشاره و اظهار امیدواری کرد که با اخذ تصمیمات درست و منطقی و با توافقاتی که با مسئولین شرکتهای اتوبوس رانی و تاکسی رانی صورت گرفته است دغدغه دانشجویان و خانواده های آنان در خصوص ایاب و ذهاب دانشجویان برای همیشه برطرف شود.

مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی خرم آباد نیز به شرح وظایف حوزه خود پرداخت و یادآور شد: خوشبختانه با مذاکرات به عمل آمده و توافقات صورت گرفته با بخش خصوصی گام بزرگی در خصوص رفع مشکلات و موانع ایاب و ذهاب دانشجویان برداشته شده است.