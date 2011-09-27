ضرورت استفاده از روشها و ابزارهای اثربخش و نوین برای انتقال مفاهیم دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن در حاشیه مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس در استانداری، در گفتگو با خبرنگاران گفت: به جز روش خاطره نگاری، کمتر از روشهایی که بتواند عظمت هشت سال دفاع مقدس را به نسلهای آینده منتقل کنند، مشاهده می شود.

ایجاد موزه های دفاع مقدس اقدامی مثبت در جهت انتقال تاریخ دفاع مقدس است

وی با بیان اینکه اخیراً ایجاد موزه های دفاع مقدس با بودجه هایی که دولت به این امر اختصاص داده شتاب گرفته است، ایجاد این گونه موزه ها را یک اثر ماندگار و تأثیر گذار و اقدامی مثبت در جهت انتقال تاریخ دفاع مقدس در کشور خواند.

استاندار تهران گفت: موزه های دفاع مقدس با استفاده از روشهای علمی و درست در هر منطقه و استان می تواند کمک شایانی در ثبت تاریخ جنگ تحمیلی کند.

وی با تأکید بر تلاش هر چه بیشتر در ماندگاری آثار، ارزشها و تاریخ جنگ تحمیلی ، یادآور شد: تردیدی نیست که اگر زیبایی های دفاع مقدس برای نسل جوان به درستی پرداخته و منتقل شود، برای این نسل به شدت جذاب است.

بخشی از ماندگاری آثار و فرهنگ غنی دفاع مقدس در قوانین و رفتارهای اداری و اجرایی می بایست نمود یابد

تمدن با ذکر این نکته که بخشی از ماندگاری آثار و فرهنگ غنی دفاع مقدس در قوانین و رفتارهای اداری و اجرایی می بایست نمود یابد، گفت: بر خلاف تبلیغات مسموم دشمنان، نسل جوان کشور از حیث باورها و اعتقاداتشان اگر از بسیجیان زمان جنگ تحمیلی چیزی کم نداشته باشند، حتماً همطراز آنان هستند.

وی ادامه داد: نسل جدید کشور بسیار علاقه مند است تا از حقیقت و گوهر ناب و تابناک دفاع مقدس بیشتر دانسته و به عمق مفاهیم آن پی ببرد.

استاندار تهران آغاز روند تاریخ نگاری جنگ تحمیلی به شکل گروهی را بسیار اثر گذار در ثبت وقایع و تاریخ دفاع مقدس خواند و بیان کرد: از آنجایی که هر فرد از نگاه خاص خود اعم از نگاه سیاسی، اقتصادی و یا نگاه نظامی و یا نگاه با رویکردهای معنویت به دفاع مقدس می پردازد، تاریخ نگاری به صورت گروهی از حیث علمی می تواند جامع تر و مطمئن تر است.

وی یادآور شد: برای انتقال مفاهیم و روند تاریخ دفاع مقدس، بار سنگینی بر عهده شورای فرهنگ عمومی، دانشگاهها، مدارس، مراکز علمی و ستادهای برگزاری هفته دفاع مقدس است.