سرپرست جدید اداره ثبت احوال آذربایجان شرقی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه طی مراسمی با حضور قائم مقام رئیس سازمان ثبت احوال کشور در امور استانها، علی جعفری به عنوان مدیرکل جدید اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی منسوب شد و از زحمات رضا عبدالهی مدیرکل سابق این اداره کل تقدیر به عمل آمد.

در این مراسم حسن صومی سرپرست اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی گفت: رسالت اصلی ثبت احوال ثبت وقایع شخصی زندگی افراد است.

وی اضافه کرد: در سال 89 حدود 99.3 درصد وقایع تولد در مهلت 15 روزه ثبت شده بود که این آمار در شش ماهه نخست سال جاری به 99.8 درصد افزایش یافته است یعنی از هر 1000 واقعه تنها دو مورد خارج از زمان ثبت شده است.

صومی ادامه داد: در ثبت وقایع فوتی نیز آمار ثبت احوال استان از 99.8 درصد در سال 89 به 99 درصد در شش ماه نخست سال جاری ارتقا یافته است.

سرپرست اداره کل ثبت احوال استان اظهار داشت: در شش ماهه سال جاری نزدیک به 50 هزار شناسنامه الکترونیکی بالای 15 سال ارائه شده است.

وی در ادامه همچنین یادآور شد: در سال 90 افزایش چهار برابری اعتبارات را نسبت به سال قبل شاهد بوده ایم.

گفتنی است علی جعفری آذر پیش از این به عنوان مدیرکل فرهنگی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان فعالیت می کرد.