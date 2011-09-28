اورژانس 115 مازندران بیشترین ماموریت را در قطب شمال کشور دارد

دکتر هوشنگ اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 19 هزار و 868 ماموریت در شهریورماه امسال توسط اورژانس 115مرکز مدیریت حوادث دانشگاههای علوم پزشکی مازندران، گیلان، گلستان سمنان و شاهرود و بابل انجام شد.

وی اظهار داشت: نگاهی به آمار ماموریتهای انجام شده دانشگاهها نشان می دهد که اورژانس 115 دا نشگاه علوم پزشکی مازندران در بین شش دانشگاه با انجام پنج هزار و 933 ماموریت بیشترین تعداد ماموریت را به خود اختصاص داد.

اکبری تصریح کرد: اورژانس 115 دانشگاههای علوم پزشکی گیلان و گلستان به ترتیب با انجام پنج هزار و 870 و سه هزار و 841 ماموریت درجایگاه دوم و سوم قرارگرفتند.

رئیس مرکزمدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: از این تعداد 13هزار و 658 مورد ماموریتهای غیر تصادفی و شش هنزار و 210 مورد ماموریتهای تصادفی بوده است.

اکبری، از آمار بالای ماموریت جهت بیماران قلبی مازندران، نسبت به استانهای زیرمجموعه قطب شمال خبر داد و افزود: اورژانس 115 مازندران با 839 ماموریت دو برابر بیش از سایر استان زیر مجموعه قطب شمال ماموریت جهت بیماران قلبی داشت.

دانشگاههای زیرمجموعه قطب شمال شامل مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی گیلان، گلستان، سمنان، شاهرود و بابل است.