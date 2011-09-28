  1. استانها
۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۳۱

اکبری به مهر خبر داد:

اورژانس 115 مازندران بیشترین ماموریت را در قطب شمال کشور دارد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی مازندران گفت: اورژانس 115 دانشگاه علوم پزشکی مازندران، رکوددار بیشترین آمار ماموریت در بین شش دانشگاه قطب شمال کشور در شهریور ماه امسال شد.

دکتر هوشنگ اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 19 هزار و 868  ماموریت در شهریورماه امسال توسط اورژانس 115مرکز مدیریت حوادث دانشگاههای علوم پزشکی مازندران، گیلان، گلستان سمنان و شاهرود و بابل انجام شد.

وی اظهار داشت: نگاهی به آمار ماموریتهای انجام شده دانشگاهها نشان می دهد که اورژانس 115 دا نشگاه علوم پزشکی مازندران در بین شش دانشگاه با انجام پنج هزار و 933  ماموریت بیشترین تعداد ماموریت را به خود اختصاص داد.

اکبری تصریح کرد: اورژانس 115 دانشگاههای علوم پزشکی گیلان و گلستان به ترتیب با انجام  پنج هزار و 870 و سه هزار و 841 ماموریت درجایگاه دوم و سوم قرارگرفتند.

رئیس مرکزمدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: از این تعداد 13هزار و 658 مورد ماموریتهای غیر تصادفی و شش هنزار و 210 مورد ماموریتهای  تصادفی بوده است.

اکبری، از آمار بالای ماموریت جهت بیماران قلبی مازندران، نسبت به استانهای زیرمجموعه قطب شمال خبر داد و افزود: اورژانس 115 مازندران با  839 ماموریت دو برابر بیش از سایر استان زیر مجموعه قطب شمال ماموریت جهت بیماران قلبی داشت.

دانشگاههای زیرمجموعه قطب شمال شامل مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی گیلان، گلستان، سمنان، شاهرود و بابل است.

