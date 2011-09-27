به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله اول از هجدهمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی مازندران امروز سه شنبه با حضور ورزشکاران 12 تیم داخلی و خارجی در مسیر کریتریوم به مسافت 72 کیلومتر "نمک آبرود-عباس آباد- نمک آبرود" و در زیر بارش باران برگزار شد.

در پایان این مسابقه که عصر روز سه شنبه به پایان رسید" فدروف روسلان" از ازبکستان با زمان یک ساعت و 43 دقیقه و 28 ثانیه به مقام قهرمانی رسید. "ادوارد ماتوسیان" از ارمنستان به همین زمان دوم شد و "عادل بارباری" از الجزایر با 31 ثانیه اختلاف نسبت به نفراول و دوم در مکان سوم ایستاد.

در دومین روز مسابقات و مرحله اول تور بین المللی مازندران رکابزنان مسیر 92 کیلومتری مسیر چالوس- رامسر را می پیمایند. هجدهمین دوره تور بین المللی دوچرخه سواری مازندران از 5 تا 10 مهرماه برگزار می شود.